Сербская политика берет курс на Европу: подробности | 360°

Эксклюзив 22 октября 2022, 09:00 Ложь, коррупция и шантаж и много вранья. Власть в Сербии приходит к антироссийским политикам Сербский политик Банджур заявил, что России пора понять истинную политику Сербии Флаги ЕС, Сербии и США / Публичное достояние

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Сербия дала резкий крен в сторону Запада. Министерские портфели скоро отойдут политикам с антроссийской позицией, которые за хорошую должность предали интересы своих избирателей. Сербский президент Александр Вучич погряз в коррупционных скандалах и благодаря компромату американцы легко добиваются желаемых результатов.

Сербия поворачивает на Запад

Экс-депутат сербского парламента Милош Банджур сообщил «360», что одним из министров в новом правительстве Республики Сербии станет депутат парламента от консервативной политической партии «Единая Сербия», директор Белградских электростанций Раде Баста.

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Чиновник уже известен своими громкими прозападными заявлениями. В мае этого года Баста призывал правительство срочно упразднить сербско-российский Гуманитарный центр по чрезвычайным ситуациям, который был открыт в 2012 году в городе Ниш, сообщила газета Danas.

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Кроме того, он заявлял, что Сербии пора развивать собственную атомную энергетику в партнерстве с Евросоюзом и американцами. По словам Баста, Соединенные Штаты — ведущая ядерно-технологическая держава мира, которая будет «правильным партнером» и поможет создать научно-исследовательский центр при сербском Институте ядерных наук «Винча».

Равнение на ЕС

Сербские политики уже не первый раз за последнее время меняют политическую тональность. Недавно Запад принудил Сербию поддержать резолюцию ООН, в которой осудили Россию за проведение референдумов и за вхождение в ее состав ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Вице-премьер и министр энергетики Республики Сербии Зорана Михайлович откровенно заявила, что лично у нее нет никакой дилеммы относительно сербской позиции: место страны — в Европе. А так как сербы нацелены на интеграцию в Евросоюз и потому обязаны согласовать с ним свою политику.

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что его страна будет воздерживаться от введения санкций против России до тех пор, пока это не будет угрожать значительным ущербом. Со своей стороны британские политики заявили, что их государство активно помогает странам Западных Балкан, включая и Сербию, противодействовать «российскому влиянию» и дезинформации.

Президент Сербии Александр Вучич / РИА "Новости"

Россию и избирателей обманули

Банджур в разговоре с «360» отметил, что заявление Михайлович — это ее личная позиция. В то время как выступление Баста было призвано подтвердить лояльность американской стороне и заручиться гарантией получения министерского портфеля. Судя по тому, что назначение не за горами, так и произошло.

«Официально Баста — представитель маленькой политической партии „Единая Сербия“, лидером которой выступает Драган Палма. Они давно сотрудничают с Социалистической партии Сербии, которую возглавляет Ивица Дачич. Оба объединения отличала сильная патриотическая и пророссийская риторика», — уточнил Банджур.

По его словам, сербы большие русофилы, поэтому на выборах обе партии получили поддержку избирателей. Однако теперь политики начали показывать откровенную антироссийскую позицию. Они откровенно предали выбравший их народ и обманули российскую политическую элиту.

«Благодаря исключительно резким пророссийским заявлениям они собрали больше голосов, чем когда-либо прежде. Слова о поддержке России стали лишь инструмент для сбора голосов. Потом через депутата, а ныне министра Раде Баста, лидер СПС Ивица Дачич дал понять США, что они могут рассчитывать и на него», — сказал Банджур.

Он подчеркнул, что русским нужно сделать все необходимые выводы относительно политической сцены в Сербии. Пора дать понять всем, кто злоупотребляет популярностью России и ее президента Владимира Путина среди сербского народа, что больше этого терпеть не будут.

"Сербский марш" в Москве / РИА "Новости"

Сербией правит посол США

Сербский политолог, профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович также подтвердил, что заявления Баста были сделаны в надежде на пост министра. Впрочем, также поступили и многие другие политики из других партий.

«Михайлович атаковала и даже ругала Лаврова, депутат „Сербской прогрессивной партии“ Драган Шормаз практически повторял риторику нацистов Киева и говорил о том, что нужно поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. Все это на самом деле подготовка: Сербия на пороге санкций против России» Деян Мирович Сербский политолог, профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице

Мирович добавил, что на днях в своем выступлении президент Вучич заявил, что у Сербии перед Россией нет никаких обязательств. Скорее всего, довольно скоро, уже на будущей неделе, будет сформировано новое правительство страны, которое согласится со всеми антироссийскими санкциями Запада.

«Это будет позор для Сербии. Каждый опрос показывал, что не менее 80% избирателей против санкций, поддерживают Россию. Однако сейчас, похоже, идет колоссальный шантаж, касающийся Вучича: вокруг его большая коррупция, много компромата. Поэтому настоящий сербский президент сейчас — посол США Кристофер Хилл, который постоянно говорит о необходимости антироссийских санкций», — отметил политолог.