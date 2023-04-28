Эксклюзив 28 апреля 2023, 22:00 Сенсации на коленках. Западные СМИ превратились в ЦИПсО «Голос Мордора»: западные СМИ стали подобием ЦИПсО и создают сенсации из воздуха Pxhere

Читать 360tv в

Западные СМИ принялись муссировать тему якобы похищенных с Украины детей. А в ПАСЕ и вовсе объявили вывоз несовершеннолетних с территории боевых действий в безопасную Россию геноцидом. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» назвал происходящее хорошо проплаченным заказом.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Нужно больше кошмарных, страшных новостей о детях, якобы похищенных с Украины. Уже очевидно, что это заказ, который хорошо оплачен. И на подряде целая масса СМИ и межгосударственных организаций.

Вчера Парламентская ассамблея Совета Европы объявила вывоз детей с территорий, где на Украине идут боевые действия, в безопасную Россию геноцидом. Первый случай в истории, когда спасение людей называют геноцидом. Но я уже писал, что тут все по Оруэллу.

СМИ превзошли ПАСЕ

Некоторые СМИ пытаются переплюнуть даже ПАСЕ. Издание Insider, которое всегда было крайне сомнительным и является детищем российского «оппозиционера» Ромы Доброхотова, опубликовало вообще кошмарную сенсацию.

Оказывается, в России в короткие сроки смогли сделать аналог знаменитого препарата «Золгенсма», одна доза которого стоит просто невероятных денег. А испытание препарата проводили на… «депортированных украинских детях».

Ребята не парятся — лепят сенсации прямо на коленках. И ведь как цель выбирают — медицинские эксперименты, которые проводит «агрессор»!

Тут сразу и японские ученые с их экспериментами во время Второй мировой войны вспоминаются, да и доктор Менгеле.

Можно только представить, как западный обыватель воспримет такую ужасающую новость. И даже не задумается, что это лютый, невероятный бред, откровенное заказное вранье. Это еще постараться надо — такое придумать!

Из России лепят чудовище

Ребята из кожи лен вон лезут, пытаясь слепить из России некий аналог нацистского Третьего рейха, находясь при этом в самом настоящем рейхе четвертом. И от Третьего он принципиально ничем не отличается.

Вранье геббельсовское — да вот же, жрите полными ложками. Концлагеря, как мне кажется, тоже не за горами. Как и какие-нибудь нашивки на одежду для русских.

Да мы всего и не знаем, а когда узнаем — ужаснемся. Слишком долго все эти ребята смотрели на Украину, и в итоге она пришла к ним со всеми своими неонацистскими прелестями. И начала их пожирать.

Безальтернативное мнение

ЦИПсО, говорите? Да сейчас весь пул западных СМИ — один большой ЦИПсО. И альтернативного мнения попросту нет. А если кто-то что-то и пытается сказать, то его сразу же норовят задавить, называют агентом Кремля, возбуждают уголовные дела.

Но вранье не может быть бесконечным. Правда все равно откроется миру. Это будет после победы, как в 1945 году, когда весь мир узнал о преступлениях нацистов в подробностях.

И не за горами то время, когда мир узнает и о преступлениях нацистов украинских. И тех, кто им активно помогал.