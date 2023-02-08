Мир 08 февраля 2023, 00:40 «Секретный» визит в Брюссель не спасет репутацию Зеленского. Все закончится попрошайничеством в обмен на землю Политолог Подлесный: Зеленский в Брюсселе может попросить у ЕС прислать солдат НАТО РИА «Новости»

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Предполагаемый визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель на саммит ЕС наделал много шума. Журналисты гадают, станет ли эта встреча переломной в отношениях между Украиной и Евросоюзом и состоится ли она вообще. На фоне этого среди первых лиц ЕС разгорается скандал из-за утечки информации об этой поездке Зеленского. Политологи уверены — «секретность» нужна президенту Украины не просто так, ведь темы саммита выставят его не в лучшем свете перед своим народом.

Скандал в благородном семействе

Впервые информация об участии Зеленского в саммите ЕС, который пройдет 9–10 февраля, появилась в итальянских СМИ. Затем в Twitter об этом написала «Европейская народная партия» — группа депутатов Европарламента, но быстро удалила пост. Официально о визите объявили накануне, 6 февраля, что привело к скандалу. Представители стран ЕС начали обвинять друг друга в случившемся.

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Президент Европейского совета и организатор саммита Шарль Мишель назвал ответственным за утечку информации Европейский парламент. Его пресс-секретарь не подтвердил и не опроверг этот визит, но подтвердил, что приглашение Зеленскому действительно направили.

В самом неприятном положении оказалась Роберта Метсола — как председатель Европейского парламента, обвиненного Мишелем, и член сообщившей о визите партии. Ее пресс-секретарь не смог дать ответа о том, как информация о поездке Зеленского появилась в открытом доступе.

Сам украинский лидер на прошлой неделе заявлял, что вероятность его визита в Брюссель сводится к нулю.

Председатель Европарламента Роберта Метсола / РИА «Новости»

Демонстрация поддержки Украины как способ сделать карьеру

По мнению британской газеты The Guardian, подобная утечка могла произойти из-за желания первых лиц ЕС первыми выказать свою солидарность Украине и продемонстрировать свою поддержку Зеленскому, хоть это и поставило его безопасность под угрозу. И все это связано с конкуренцией между чиновниками Евросоюза.

Некоторые европейские политики не так восторженно отреагировали на новость о приезде Зеленского в Брюссель. По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, это приведет к еще большей эскалации конфликта на Украине. Он назвал приглашение президента на саммит «лучшим способом подлить масла в огонь».

Зеленский будет просить у Запада солдат

Тема встречи членов саммита тщательно скрывается «из соображений безопасности». Ожидается, что Зеленский может выступить с обращением к Европарламенту.

По мнению директора Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного, вряд ли речь зайдет о чем-то новом — украинский глава вновь будет просить денег и оружия. Но, возможно, к его просьбам прибавится выделение человеческих ресурсов.

«Я думаю, что ничего нового мы не узнаем, потому что все, что Зеленский делает, направлено на получение денег и оружия. Наверное, единственная инновация — это то, что к этому оружию нужны еще и так называемые добровольцы, то есть натовские солдаты и специалисты по ремонту. Видимо, из-за того, что кроме вооружения, Украине теперь нужны еще люди, которые будут работать при этом вооружении, стараются не афишировать его поездки», — сказал Подлесный.

РИА «Новости»

Запад попросит Украину рассчитаться

Также собеседник «360» предположил, что вопросы могут быть и с обратной стороны. Он считает, что Запад может завести разговор о том, как Украина будет расплачиваться за предоставленную помощь.

Политолог отметил, что платить украинцам особо нечем. Раньше это могла быть сельхозпродукция, но и ее запасы истощены. Но кое-что у Украина все-таки осталось — земля в буквальном смысле слова.

«Землю продают уже более 10 лет. Раньше это было запрещено по закону, но через Николаевский порт постоянно ее продавали, особенно в Германию. А с приходом Зеленского к власти это узаконили: теперь можно на законном основании западным фермерам покупать украинский чернозем. Речь не идет о том, что они хватают кусок земли и вывозят к себе, например, в Германию — они снимают только плодородную его часть. На этом месте остается суглинок и глина, а потом оно превращается в болото», — добавил эксперт.

По его мнению, подобные вещи обсуждаются скрытно, чтобы не травмировать простой украинский народ, который и раньше был недоволен «таким хищническим способом пополнения личных кошельков чиновников».

«Попытка „спрятать“, для чего Зеленский ездил к европейцам наводит на мысль о том, что именно эти темы обсуждались», — заключил Подлесный.

РИА «Новости»

Если визит в Брюссель состоится, то это будет вторая поездка украинского лидера за пределы страны после начала спецоперации. В декабре он посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом. О той поездке никто не знал — информация стала доступна уже после прибытия Зеленского в Штаты.