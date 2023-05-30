Эксклюзив 30 мая 2023, 22:51 Сегодня хотят убивать, а завтра дружить. Эксперт объяснил, с чем может быть связано брожение умов на Украине Военный эксперт Михайлов: Запад готовится заменить Зеленского на более удобного лидера РИА «Новости»

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Позиция президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров или встречи с российским лидером Владимиром Путиным становится все более неоднозначной с каждым его новым комментарием по этому поводу. Высказывания других украинских чиновников тоже вызывают когнитивный диссонанс — порой они попросту противоречат друг другу. Смена риторики может быть связана со страхами киевского режима перед Россией и конкретно страхами Зеленского потерять власть, заявил «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Да/нет/может быть: эволюция мысли Зеленского

За время проведения спецоперации лидеры России и Украины не раз высказывались на тему переговоров.

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Год назад, в мае 2022 года, Зеленский заявил, что готов к личной встрече с Путиным. По его словам, она может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий.

В Кремле говорили, что российский президент «никогда не отказывался» от встречи с украинским лидером, однако для организации переговоров необходим не набор идей, а конкретный документ.

После осеннего референдума, по итогам которого в состав России вошли четыре новых региона, Зеленский на законодательном уровне отказался от переговоров с Москвой, «пока Путин — президент». Позже он не раз повторял эту позицию. Он называл разговор с Путиным «неинтересным» для него.

РИА «Новости»

В одном из последних интервью южнокорейской газете Сhosun Ilbo журналист вновь спросил Зеленского, готов ли тот встретиться с Путиным. Украинский президент ответил уже не так категорично. По его словам, что возобновление диалога возможно, но лишь после вывода российских войск из зоны спецоперации.

Он также добавил, что Путин якобы «избегал даже телефонных разговоров» с ним почти два года. По его мнению, это связано с тем, что российскому лидеру «нечего сказать».

Будут убивать или все же дружить?

Тем временем, военные чиновники также позволяют себе крайне противоположные высказывания об отношениях с Россией.

В начале мая глава управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов в интервью Yahoo News заявил, что Украина продолжит убивать русских по всему миру. Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины, пообещал глава ГУР.

Министр обороны Алексей Резников / РИА «Новости»

Спустя три недели украинский министр обороны Алексей Резников заявил в интервью медиагруппе Funke, что у его страны нет планов нападать на российскую территорию. Он также отметил, что Украина «стремится к нормальным отношениям» с Россией.

Попытки дружить бесперспективны

По мнению военного эксперта Евгения Михайлова, в смене риторики лидеров киевского режима нет ничего удивительного. Сила и стойкость России могли заставить пересмотреть их свои точки зрения.

«Я не удивлен сейчас смене риторики лидеров укрорейха, потому что Россия доводит все до конца, и сейчас мы видим, что специальная военная операция удивила, в принципе, как и западных партнеров Украины, так и весь остальной мир. То есть Россия не сломалась в своей борьбе, фактически прокси-войне с НАТО и Соединенными Штатами Америки. <…> Сейчас, конечно, Зеленский прекрасно понимает, что ему нужно что-то делать в данной ситуации, а ситуация реально тяжелая для Украины. И я думаю, что попытки говорить о том, что они готовы дружить с Россией — это уже не производит впечатления. Мы не готовы дружить с той Украиной, которая сейчас. С той Украиной, где властвует Зеленский, так что все эти попытки переобувания абсолютно бесперспективны», — отметил Михайлов.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден / РИА «Новости»

Хоатичность высказываний может быть также связана с ситуацией внутри страны и отношениями с западными кураторами. По словам эксперта, Зеленский, Буданов и весь киевский режим сейчас подвергаются резкой критике, так как они совершают множество ошибок. Критикуют их действия и зарубежные соратники.

«Потому что совершаются ошибки, после которых Российская Федерация будет вынуждена действительно очистить Украину до самого конца, до границ НАТО дойти, а это неприемлемо. <…> Американцы уже выказывают недовольство самому Зеленскому. А тем более, если учитывать, что на самой Украине сейчас запущен уголовный процесс по факту возможной госизмены самого Зеленского, то это говорит уже о возможной подготовке смены Зеленского на более удобного для западных партнеров Украины», — сказал военный эксперт.

РИА «Новости»

Нужна ли встреча Путину?

Несмотря на то, Кремль никогда не отказывался от переговоров с Украиной, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в январе этого года, что интереса к личности Зеленского у Путина нет, более того украинский глава «давно перестал быть возможным оппонентом» для российского лидера. Собеседник «360» с ним согласен.

«Кто он вообще такой, чтобы с ним разговаривали? Все разговоры и попытки разговоров были до начала СВО. Россия и президент Путин были готовы вступить в какой-то переговорный процесс, но Украина отказывалась. Соответственно, после начала СВО все разговоры и переговоры прекратились. Но опять же были попытки какого-то переговорного процесса, но президент Путин для себя уже сделал выводы, что он не должен встречаться и разговаривать с Зеленским. Зеленский уже для него давно списанный политик», — заключил Михайлов.

Он добавил, что с другим возможным лидером Украины, «кто более или менее может отвечать за свои слова», Путин встретится. Но это будет уже потом.