Мир 17 февраля 2024, 00:59 Сдача города неизбежна. Как Запад отреагировал на отступление ВСУ из Авдеевки Аналитик Шлоттман: ценой Авдеевки стали жизни сотен бойцов ВСУ Hennadii Minchenkoukrinform/Global Look Press

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Отвечавшие за оборону Авдеевки подразделения украинской армии оставили свои позиции. Переход города под контроль российских сил стал лишь вопросом времени. ВСУ не поможет даже укрытие на территории Коксохимического завода, так как предприятие находится под постоянными ударами российских авиабомб. «360» собрал основные мнения зарубежных журналистов и аналитиков о ситуации в городе.

Отступление на запад

Отведение украинских войск началось еще в минувший четверг, 15 февраля. Тогда первые подразделения покинули укрепрайон «Зенит», расположенный на территории бывшей базы противовоздушной обороны на юго-востоке города. Вслед за ними на запад начали отходить и другие украинские военные части.

Командующий группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский прокомментировал приказ об оставлении «Зенита» только на следующий день, заявив, что решение приняли для сохранения личного состава.

По данным The Washington Post, последним оплотом ВСУ станет частично разрушенный коксохимический завод. Туда уже отправились прибывшие в качестве подкрепления бойцы третьей штурмовой бригады. Но добраться успели не все. Заместитель командующего группировкой Родион Кудряшов заявил, что несколько подразделений попали в окружение. По его словам, несмотря на сложность ситуации, шансы на прорыв еще есть.

Ministry of Defense of Ukraine

Журналисты подчеркнули, что связывающая центр Авдеевки и крупнейший завод дорога уже находится под контролем российских сил. Это означает, что даже добраться до укрытия станет невероятно сложно, не говоря уже о дополнительных поставках. При этом авторы материала добавили, что долго удерживать коксохим не удастся. Предприятие регулярно подвергается авиаударам, защититься от которых ВСУ не могут.

«Сдача ВСУ Авдеевки, начиная с декабря, стала вопросом не „если“, а „когда“», — такое мнение озвучили представители анонимной разведывательной группы Front Intelligence Insight в комментарии The Financial Times.

Собеседники пояснили, что в условиях нехватки боеприпасов ВСУ не могли ничего противопоставить российской артиллерии, которая планомерно уничтожала большую часть зданий, за которыми могли укрываться штурмовые группы.

Потери Украины

Численный состав ВСУ значительно подорвало провальное контрнаступление минувшим летом. Защита Авдеевки может обойтись еще дороже, что особенно опасно в условиях, когда в стране остро стоит вопрос мобилизации. Об этом в беседе с The Financial Times заявил военный аналитик Генри Шлоттман.

Он пояснил, что Авдеевка оставалась одной из главных точек, откуда ВСУ вели обстрелы Донецка. Потеря города поставит под вопрос желание Киева вернуть контроль над столицей региона.

Последствия обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка / РИА «Новости»

Шлоттман не исключил, что решение нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перебросить в город дополнительные силы связано с желанием подготовить новые оборонительные позиции за чертой города, чтобы остановить дальнейшее продвижение российской армии. Но количество положенных жизней военных за такое решение может оказаться непомерно высоким.

«Я надеюсь, что украинское руководство усвоило урок взвешивания всех соображений — военных, политических — при принятии решений относительно конкретного участка фронта», — добавил он.

С этим мнением не согласился австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан. Он пояснил, что Сырский получил получил уникальный шанс продемонстрировать свою самостоятельность и независимость от политического руководства, если решится вывести войска из города.

«Похоже, что президент Зеленский не хочет отдавать Авдеевку, как и Артемовск, даже если ситуация свидетельствует о том, что лучшим выходом для сохранения боеспособных сил станет капитуляция», — пояснил он.

Райан добавил, что выполнить сразу оба пункта — сохранить город и сберечь силы — невозможно.

Бреши обороны и дефицит снарядов

Ситуация в Авдеевке для ВСУ близка к критической. Переброшенная в город третья штурмовая бригада застопорила окружение, но не остановила его полностью. Дальнейшая перспектива для украинских военных выглядит очень негативно.

Такой прогноз газете The New York Times сделал старший научный сотрудник американского аналитического центра «Фонд Карнеги за свободный мир»* Майкл Коффман.

Он пояснил, что главная причина кроется в плохо выстроенных линиях обороны, о которых говорили украинские военные.

«Первую линию плохо подготовили перед крупным наступлением России на Авдеевку. Вторая линия, расположенная в нескольких километров от линии фронта все еще находится в стадии возведения», — подчеркнул Коффман.

Эксперт добавил, что также надо учитывать, что даже при переброске дополнительных сил в Авдеевку численность украинских военных в разы меньше наступающей российской армии. Кроме того, у ВСУ практически нет боеприпасов.

РИА «Новости»

Слова Коффмана подтвердил представитель украинского командования, беседовавший с журналистами на условиях анонимности. Он пояснил, что еще летом ситуация со снарядами была равной, но сейчас на пять российских выстрелов украинские военные могут сделать только один.

Бывший атташе Великобритании по обороне в странах Балтии Глен Грант в комментарии The Telegraph заявил, что ответственность за падение Авдеевки полностью лежит на конгрессменах США, которые уже несколько месяцев из-за политических баталий не могут договориться о выделении денег, а также на руководстве ЕС, которое не смогло добиться увеличения производства боеприпасов.

Если Авдеевка упадет, это будет вина Америки. Задержки с помощью слишком длинные, в ВСУ заканчивается все, а европейцы так и не смогли нарастить свои возможности, чтобы их компенсировать. Глен Грант Бывший атташе Великобритании по обороне в странах Балтии

Американский аналитический центр Институт изучения войны в комментарии журналу The Newsweek заявил, что потеря города Украиной уже неизбежна. Аналитики сослались на данные со спутников, отслеживающих перемещения противников.

Они пояснили, что российские войска захватили большую часть северо-западной части города. Но никакой тактической ценности для дальнейшего продвижения или обороны он не представляет ни для одной из сторон.

Собеседники добавили, что для России захваченный город станет только номинальным символом победы, а для Украины таким же неформальным знаком поражения.

*«Фонд Карнеги за свободный мир» — американская организация, признанная в России иностранным агентом.