Эксклюзив 02 апреля 2023, 17:03 Сбилась с курса. Индия нацелилась на двойную игру, но не выживет без России Востоковед Курбанов: правительство Индии сбилось с курса, но не перестанет поддерживать РФ РИА «Новости»

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Французский портал Intelligence Online со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Индия якобы секретно поставляет для ВСУ противотанковые комплексы MILAN. Возможно, страна ведет тайную политику, противоречащую ее публичным заявлениям. Политолог и востоковед Маис Курбанов в беседе с «360» допустил, что индийские власти действительно сбились с курса, но в любом случае останутся на стороне России.

Далее — его прямая речь.

Америка и Европа используют все рычаги давления на другие страны, чтобы они оказали помощь Украине и противостояли России. Потому что [ВСУ] иначе не выживут, они уже на последнем издыхании.

США бежали из Ливии, Югославии, им был не по зубам Иран. Россия им тем более не по зубам. Поэтому они забыли об Иране и стали думать, как расчленить и уничтожить Россию. Украину готовили как приманку.

Но Россия оказывает хорошее сопротивление, она показала всему миру истинное лицо американцев и европейцев. Показала, что такое Международный валютный фонд и как можно отказаться от доллара и от евро.

И это уже была красная черта для них, потому что они знали: если после такого промолчат — их просто не станет. Поэтому они используют все возможности: пытаются надавить на Китай, влияют на Индию, Пакистан, обеспечивают всеми ресурсами Украину.

Место под солнцем

Но все мусульманские государства не подчинились американцам: они считают Россию справедливой, а американцев и европейцев — нет. Они знают: это борьба не России с Украиной, а России против однополярного мира, и она обязательно добьется успеха. Мусульманские государства это прекрасно понимают и хотят помочь.

Индия оказалась с Россией в одной лодке. При этом последняя, по сравнению с Китаем и Пакистаном, хочет больше выиграть в сложившейся ситуации. На словах она говорит, что идет до победного с Россией, но это политика — они могут втихаря поставлять оружие Украине.

Китай и Россия в хороших, дружеских отношениях, это не нравится Индии, но страна тоже выступает против однополярного устройства и хочет иметь свое место в мире.

РИА «Новости»

Индия закупает российскую нефть, несмотря на американские санкции, но открыто это делать не имеет возможности, поскольку США могут причинить ущерб индийской экономике.

Китай независим от США, а Индия еще зависима, поэтому хочет политически выиграть. Но если она будет на стороне Украины, то потеряет себя, отстанет в развитии. Все природные ресурсы — металлы, уголь, нефть, углеводороды — Индия все время закупала у России, и ее заменить некому. Без этих ресурсов Индия, естественно, ослабеет.

Добра не забывают

Отношения СССР с Индией были теплыми, благодаря России Индия стала сильнее. Многие индийцы получали образование в России.

Индийцы этого не забывают и считают себя более дружественными к России, чем Китай. Но нынешние правители Индии взяли неправильный курс. Они решили, что проевропейский, проамериканский курс более выгоден для страны, но признают, что без России прожить не смогут.

РИА «Новости»

Могут делать вид, якобы помогать Украине, не говорить открыто, как раньше, что поддерживают Россию, но отойти от нее не могут.

У наших стран очень много общего. Уверен, что Индия останется с Россией и никакие санкции ее не напугают. Индии нужно выходить на Персидский залив, а дорога туда идет только через Россию — Индия это прекрасно понимает. Это шанс даже не развиваться, а выжить.