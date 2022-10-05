Саудовская Аравия открыто поддержала Россию. Королевство отомстило США за пренебрежительное отношение | 360°

Эксклюзив 05 октября 2022, 22:06 Поделиться Telegram

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Viber Саудовская Аравия открыто поддержала Россию. Королевство отомстило США за пренебрежительное отношение Договоренность Саудовской Аравии и России о сокращении добычи нефти стала ударом по США M Zaedm/Unsplash. com

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США долгие годы пренебрежительно относились к Саудовской Аравии. Американские власти рассматривали своих ближневосточных партнеров исключительно в качестве «нефтяной бочки». Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» поразмышлял над этой темой и заявил, что из-за стратегических ошибок американского руководства власти королевства выразили неприкрытую поддержку России, договорившись о снижении добычи черного золота.

Далее — прямая речь.

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США допустили серьезные ошибки

Еще совсем недавно Саудовская Аравия воспринималась не иначе, как колония США, или же как ее нефтяная бочка. Представить себе то, что власти Королевства смогут открыто действовать против США было практически невозможным. Тем более, что на территории Саудовской Аравии находятся и американские военные базы.

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Самим саудовцам в обмен на полное подчинение и лояльность было позволено много такого, что не позволено другим. США долгое время не замечали нарушений прав человека в Королевстве, и их вполне устраивал очень жесткий клерикальный режим. Если сравнивать Саудовскую Аравию с Ираном, то окажется, что Иран гораздо более свободная страна, но для США Иран — страна-изгой, а вот в отношении Саудовской Аравии — никаких вопросов не возникало.

Но в нашем мире все очень быстро меняется. И США в течение последних лет совершили в отношении Саудовской Аравии несколько стратегических ошибок. Первую они сделали много лет назад, во время крупного экономического кризиса, когда Саудовская Аравия захотела забрать из США часть своих финансов для того, чтобы поддержать экономику. И получила отказ. Деньги у Королевства были, но воспользоваться ими оно не могло. Хозяин не разрешал.

Тогда в Саудовской Аравии эту ситуацию проглотили, но запомнили.

Вторая крупная ошибка — реакция властей США на инцидент с саудовским журналистов Джамалем Хашогги. Слишком уж там уцепились за этот случай, и это вылилось в прямые обвинения саудовского кронпринца, который сейчас по факту и управляет страной.

И вот этого саудиты американцам уже простить не могли. Тем более, что очень хорошо почувствовали, что мощь у бывшего хозяина уже не та, и скоро от «дружбы» с ним будет больше издержек, чем профита. Да и навязываемая США зеленая повестка тоже очень сильно раздражала саудитов, которые живут исключительно за счет своей нефти.

Саудовская Аравия отомстила Штатам

И вот нефтяная бочка взбунтовалась.

Сначала в Королевстве открыто поиздевались над Джо Байденом, который приехал в Саудовскую Аравию для того, чтобы выклянчить побольше нефти. Джо Байден не просто вернулся ни с чем — он вернулся буквально опозоренным. Ему не просто отказали во всех просьбах, но еще и долго высмеивали на саудовском ТВ и в прессе.

И вот сегодня Королевство нанесло американцам еще один мощный удар: власти Саудовской Аравии договорились с Россией о сокращении добычи нефти на два миллиона бочек в сутки.

Со стороны Саудовской Аравии — это прямая и неприкрытая поддержка Российской Федерации, против которой западные страны сейчас пытаются играть на нефтяном рынке.

Решение саудитов не только обнуляет все мечты о некоем «потолке цен» на российскую нефть, но фактически является объявлением антисанкционной войны. Западным странам сейчас придется срочно принимать какие-то меры, чтобы стабилизировать нефтяной рынок, который в скором может фактически взорваться.

И для них это будет сверхзадача, потому что другие нефтедобывающие страны ведут себя так же, как Саудовская Аравия, а Иран и Венесуэла не помогут Западу нефтью ни за какие коврижки. Единственным действенным вариантом будет полное снятие санкций с российского нефтяного сектора, но это будет равно поражению.

А на него Запад пока не готов.

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