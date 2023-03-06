Мир 06 марта 2023, 23:10 «Сателлит и проводник западных интересов». Политика властей аукнется болгарам уже в этом году Политолог Самонкин: интересы болгарских элит связаны с США и Великобританией РИА «Новости»

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Болгарские отельеры заявили, что терпят серьезные убытки. Причиной тому стал резкий отток российских туристов, которые составляли 70-80% всего турпотока. Тем временем сайт EurActiv рассказал, что Болгария через третьи страны за два года поставила Киеву оружия на сумму более миллиарда долларов. Двуликую политику софийских властей «360» обсудил с членом молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России, председателем коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства», экспертом и участником Изборского клуба Юрием Самонкиным.

Далее — прямая речь.

Сами виноваты

Если сравнить Болгарию с Турцией, то можно увидеть, что последняя стала более грамотной в решении геополитических вопросов, и потому поток российских туристов туда не только не сокращается, но даже растет.

По сути дела, власти Болгарии сами обрубили торгово-экономические связи с Россией. Поставляя оружие Киеву, участвуя в геополитике на стороне коллективного Запада, они оттолкнули россиян от посещения этой страны, что, конечно, плохо сказалось на бизнесе.

Туризм загружал заказами их текстильные фабрики, производства сувениров. Но теперь эти и другие товары, которые покупали россияне, не находят такого отклика у отдыхающих из западных стран.

Европа сегодня переживает не лучшие времена. Получается, что те страны, которые занимаются русофобией, вводят санкции, поставляют оружие Киеву, делая все это по указке из-за океана, больше страдают от экономических проблем, нежели сами те, кто это учинил.

Поведение сателлита им еще аукнется

В этом плане Болгария оказалась заложником геополитического противостояния. Но будет неправильным утверждать, что и сами болгары все тоже сошли с ума и не видят правды.

Реакция на происходящее у гражданского общества, народа Болгарии, совсем иная, нежели у властей. И предприниматели, и рабочий класс уже неоднократно выходили на протесты, как это делали и другие европейцы. Люди заявляют о необходимости защищать национальные экономические интересы — в первую очередь.

Среди болгарского народа вы не встретите такой ярой русофобии, какую мы видим на примере некоторых других стран. Болгары прекрасно относятся к России и высказывают свою позицию против НАТО. Но власть не слышит гражданского общества.

Другое дело, что правительство, конечно же, идёт в фарватере западной политики, потому что интересы болгарских элит связаны с США, Великобританией. В отличие от Турции или Венгрии, Болгария — просто сателлит и проводник западных интересов.

Такая политика аукнется им уже в этом году — экономическими проблемами, огромным количеством протестов, ростом недовольства, падением уровня ВВП.