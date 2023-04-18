Эксклюзив 18 апреля 2023, 12:17 Санкциям вопреки. Как Россия воспользовалась падением американского гегемона Писатель Беседин: Россия стоит вопреки всем проискам и врагам Unsplash

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Первой строкой в недавних новостях промчалось мнение из США. В статье для журнала American Thinker (с логотипом, где Джордж Вашингтон стилизован под «Мыслителя» Огюста Родена) заявлено следующее: «Санкции не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали. Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза». О том, как российской экономике удалось выстоять вопреки всему, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Я бы, конечно, не был столь оптимистичен, как АТ. Однако, да, мы без зазрения совести можем утверждать: американские санкции не причинили того ущерба, на которое рассчитывал и надеялся Вашингтон. Даже близко не причинили.

Это вдвойне любопытно, учитывая, что как раз-таки именно российская экономика после начала СВО виделась многим самым слабым звеном. Но устояла более чем. Россия, очевидно, переориентировалась. Китай, Иран, Бразилия, etc. — теперь Москва смотрит в тех направлениях. И винить в том Европа должна исключительно себя.

Потому что Владимир Путин не раз, в той или иной вариации, озвучивал следующее: «Единая Европа — от Владивостока до Лиссабона». И? Услышали?

Я намеренно написал «и винить Европа…» Не Запад, а именно Европа: Берлин, Париж и прочие. Потому что структура США при всех связях с Россией (и статистика не даст мне соврать) все равно выстраивается (уже выстроена) без России. А вот с европейскими структурами все совсем иначе.

Они действительно завязаны на российский фактор, и это не «россказни» пропаганды. Так всегда было. Осталось ли? Частично, безусловно. Чего тогда ожидать? Со стопроцентной вероятностью о разрыве России и Европы, ясное дело, утверждать нельзя, но сейчас разворот Москвы очевидно сделан совсем в иную сторону.

И важную роль в этом сыграло, конечно, отчуждение и падение американского гегемона. В первом десятилетии XXI века мы наконец воочию узрели то, о чем писали Фолкнер, Мейлер, Эллис и Селби, а именно — смерть и похороны американской мечты.

До экономического краха 2008-го мы жили в ее пантеоне, но после все кончилось. Примерно тогда же, как очень точно заметил Адам Туз, Китай, Иран, Бразилия и Россия отказались от идеи единого экономического пространства. То, что мы наблюдаем сейчас, — в первую очередь следствие того решения.

Флаги стран БРИКС: ЮАР, Индии, Бразилии и Китая. / РИА «Новости»

Я знаю, из-за усилий не слишком умных пропагандистов фразы в стиле «время Америки подошло к концу» воспринимаются скорее как мем, нежели как констатация факта. Но США действительно больше не могут считаться тем, кто диктует волю всему остальному миру.

Так, собственно, произошло давно, а теперь, во-первых, оформилось окончательно. Во-вторых, Вашингтон стал слишком часто и радикально ошибаться. Слишком многих он уже настроил против себя.

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По теме антироссийских санкций удивительно еще вот что. У Бориса Пастернака есть блестящая строчка (у него вообще много блестящих строчек): «Пораженье от победы ты сам не должен отличать». Это о России, конечно.

Ведь зачастую только так у нас и бывает — в большом и малом: мы побеждаем там, где другие бы наверняка проиграли, и наоборот. Мы добиваемся не благодаря, а вопреки. И кто-то видит в этом случайность, а кто-то — Божье провиденье, но так или иначе мы стоим вопреки всем проискам и врагам.