Эксклюзив 23 декабря 2022, 22:35 Санду заставит Молдавию забыть о христианских ценностях ради вступления в ЕС «Голос Мордора»: Санду ради вхождения в Евросоюз узаконит однополые браки РИА «Новости»

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Добившиеся включения Молдавии в кандидаты на вхождение Евросоюза власти страны столкнулись со странным требованием. Им нужно законодательно разрешить однополые браки. Этому мешает консервативный настрой общества и большое количество верующих. Как написал специально для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора», несогласные с идеей однополой любви жители республики президента Молдавии Майю Санду не остановят.

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Далее — прямая речь автора.

Молдавия три десятка лет куда-то идет. То ли к счастливому европейскому будущему, то ли на воссоединение с «братской Румынией» — понятно не особо. Больше всего похоже на ходьбу на месте. Знаете, когда кто-то марширует, не двигаясь с места, а кто-то другой бегаем мимо с веточками, чтобы была иллюзия движения?

За три десятка лет независимой жизни Молдавия умудрилась угробить все, что было создано в СССР. Про Украину говорят о «декоммунизации», но там цветочки, а настоящие ягодки — в Молдавии. Если на Украине хоть сохранили какие-то советские заводы, чтобы зарабатывать бабло, то в Молдавии разрушили вообще все, до основания, даже высокотехнологичный сектор. Завод по производству микросхем, набитый уникальным дорогим оборудованием, стал складами ликеро-водочной продукции. И так во всем.

Когда-то Молдавия даже занимала первое место в Европе по бедности. Не думаю, что что-то радикально изменилось сейчас. Зато лозунги громкие звучат до сих пор. Да и сам Евросоюз подвесил морковку еще ближе к мордочке ослика, сделав Молдавию «кандидатом в члены ЕС».

Перспектива очень туманная и не ясно, сбудется ли она вообще, но европейским требованиям соответствовать надо. И именно поэтому, Евросоюз потребовал от Молдавии легализации однополых браков. Мол, для вступления в ЕС — условие непререкаемое и необходимое.

И мне почему-то кажется, что Майя Санду сейчас начнет эту тему активно проталкивать. Несмотря на то, что Молдавия — страна христианская и даже довольно-таки консервативная. Верующих много и в городах, а про сельскую местность — я вообще молчу. И всех их теперь будут приучать к новым европейским ценностям. Зрелище было бы достаточно забавным, если бы не было так грустно.

Но Молдавия сама выбрала именно этот путь. Кто-то сомневался, что с Майей Санду может быть по-другому? Тем более, по слухам, у нее самой с новыми европейскими ценностями полный порядок.