Эксклюзив 06 марта 2024, 16:47 Неприятные сюрпризы. Санду собралась «решить» приднестровский вопрос? Блогер «Голос Мордора»: нападением на ПМР Молдавия начнет войну с Россией РИА «Новости»

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Молдавское руководство, несмотря на слабость страны, может начать вооруженный конфликт в Приднестровье, заручившись поддержкой других государств. Если это произойдет, Молдавия автоматически окажется в состоянии вооруженного конфликта с Россией. Кроме того, в войну с ПМР могут вступить и другие государства, например, Украина и Румыния. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Молдавия приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Это решение было одобрено на заседании кабинета министров страны, и оно может означать лишь одно — режим [молдавского президента] Майи Санду готовится к «маленькой победоносной войне», а именно к решению «приднестровского вопроса».

Конечно, сама Молдавия крайне слаба в военном отношении, чтобы справиться даже с немногочисленными силами обороны ПМР и небольшим контингентом российских войск, поэтому наверняка действовать собирается не в одиночку. Ей есть кому помочь.

В первую очередь, это Украина, которой срочно нужна какая-то «перемога», ну и Румыния, для которой конфликт в Приднестровье станет прологом к аннексии Молдавии.

Кстати, закон о легитимности нахождения войск другого государства на территории Молдавии там уже принят, и подразумеваются именно румынские войска.

Но они, скорее всего, будут заниматься обеспечением, а непосредственно воевать будут именно молдаване с украинцами. И понятно, что это крайне опасный вариант, потому что у Приднестровья сейчас просто нет шансов. Идеальный вариант создать России проблемы в краткосрочной перспективе, потому что в долгосрочной ПМР все равно будет освобождена после того, как армия России займет Одесскую область.

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Но народ Приднестровья может пострадать, да и участие Румынии в любом виде в таком конфликте будет означать серьезную эскалацию.

Молдавия в случае попытки войной присоединить Приднестровье автоматически окажется в состоянии войны с Россией, то есть военные и инфраструктурные объекты страны станут законными целями для ударов. Очень надеюсь, что население республики это понимает, как и то, каковыми будут последствия этих ударов для страны, у которой и так нет экономики и которая является одной из беднейших в Европе.

Что касается Украины, то ее целью могут быть и склады боеприпасов в поселке Колбасна, но там очень много просроченных и устаревших снарядов. Вряд ли они смогут как-то существенно помочь ВСУ.

Кстати, вчера один из чиновников американского Госдепа заявил, что у Украины «есть неприятные сюрпризы для России». Не именно ли этот вариант имелся ввиду, учитывая его условную несложность и очень громкий информационный эффект?