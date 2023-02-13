Эксклюзив 13 февраля 2023, 23:36 Санду приготовила Молдавии роль новой горячей точки на карте Европы «Голос Мордора»: Санду придумала страшилку о России для сдачи Молдавии властям Румынии РИА «Новости»

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Заявившая о подготовке нападения на Молдавию диверсантов президент республики Майя Санду преследует две цели: не допустить серьезных протестов недовольного населения и подготовить страну для аннексии Румынией. Все это проходит под прикрытием очередной «страшилки» о подготовке России к нападению на Молдавию, о которой заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом специально для Telegram-канала «360» написал в своей колонке автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь колумниста.

Майя Санду очень удачно приняла пас от Владимира Зеленского, который «предупредил» о том, что Россия собирается попытаться захватить Молдавию. Очень своевременное предупреждение, ей оно сейчас необходимо как воздух. Потому что в Молдавии новые власти провалили все, что еще можно было провалить, а для этого надо было очень хорошо постараться.

И вот, Майя Санду заявляет, что в стране готовится насильственный захват власти. Понятно кем — пророссийскими силами. Причем, происходить все будет по-взрослому, с участием обученных диверсантов, которые должны будут захватить административные здания и даже взять заложников.

Глава республики утверждает, что в данном плане задействованы и некие оппозиционные политические силы Молдавии.

Понятно, что все озвученное устами госпожи Санду — чушь собачья. Единственный, кто угрожает ее власти — доведенный до отчаяния народ, который на самом деле может выйти на улицы и попросту смести ненавистную власть без всяких пророссийских диверсантов.

Но Майя Санду готова и к этому. Уже есть указ, который очень сильно расширяет полномочия силовиков при разгоне митингов и демонстраций, и я не удивлюсь, если этим указом разрешено и применение огнестрельного оружия.

В любом случае — Молдавию готовят к роли очередной горячей точки на карте Европы. И делают это точно не в Кремле.

Вариантов тут два — либо просто жестокое подавление любых протестов с фактическим запретом оппозиционной политической деятельности в стране, что превратит Молдавию в еще одну фашистскую диктатуру, либо второй вариант — подготовка Молдавии к аннексии Румынией, в результате чего народ тоже выйдет на улицы и его надо будет «ставить в стойло».

В любом случае, Майя Санду может стать для Молдавии символом новых, темных и кровавых времен. И злая ирония в том, что все это происходит под звонкие речи о правах человека и демократии.