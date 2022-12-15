Эксклюзив 15 декабря 2022, 04:15 Самое страшное зло. Будущие поколения американцев ощутят на себе последствия закона об однополых браках «Голос Мордора»: Признание однополых браков в США будет иметь тяжелые последствия Unsplash

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Президент США Джо Байден накануне подписал закон о признании однополых браков. Он заявил об этом, выступая на фоне Белого дома, подсвеченного в цвета ЛГБТ. По словам автора Telegram-канала «Голос Мордора», сразу вспоминается творчество братьев Стругацких. У них в одном романе тоже были яркие светящиеся павильоны, которые заманивали детей. Таким мнением специально для Telegram-канала «360» поделился публицист.

Далее — прямая речь.

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Они пришли за детьми

А когда дети в эти павильоны заходили — они пропадали без следа. И на планете, где это происходило, никто не знал, куда они исчезают и что с ними происходит.

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Вчера Джо Байден произнес большую речь по поводу принятия федерального закона об однополых браках. И упомянул детей. В том контексте, что надо поощрять желание сменить пол и всячески таким детям помогать. Байден был в черном плаще и очках. Видать, чувствует себя каким-то демиургом, который вершит судьбы мира.

А за ним — Белый дом. Который позже раскрасился цветами радуги и превратился в один из павильонов, где пропадают дети. И ведь они не зря избрали своим символом радугу, которая всегда воспринималась людьми, как знак чистоты и свежести после дождя. Они выбрали символ чистоты, чтобы скрыть свою грязь. И они пришли за детьми.

Издеваются над самой природой

Если вы верующий — считайте их сатанистами, если нет — считайте, что они издеваются над самой природой. Они садисты. Они несут в этот мир боль, с которой всю жизнь живут дети, поменявшие пол. И эта боль не только духовная, а и самая настоящая физическая. Наверное, они питаются этой болью, она им необходима.

И трясущая силиконовой грудью и неотрезанными мудями драг-квин на детском празднике — одно из воплощений этого, самого страшного зла. Зла, которое хочет забрать у вас детей и превратить их жизнь в кромешный ад. И я ничуть не утрирую.