Мир 21 декабря 2023, 16:41 Американская тупость и китайская мудрость. Саммиты двух цивилизаций проходят на разных языках Китаист Санакоев: США вклиниваются в тайваньский конфликт ради имиджа гегемона Коллаж: Global Look Press (Li Xueren / XinHua) / Телеканал «360»

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Кризис между Китаем и Тайванем не мог пройти мимо страны, которая вечно сует свой нос в чужие дела. США активно участвуют в урегулировании проблемы, хотя она их даже не касается. Несколько раз КНР пыталась объяснить американцам, что военных действий не будет и все спасут переговоры. Однако Штаты будто специально закрывают на это глаза.

«Захват» Тайваня и опасения США

Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, но точные сроки правительство назвать не может, открыто заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту США Джо Байдену во время их недавнего саммита в Сан-Франциско.

По словам китайского лидера, речь идет о мирной, а не силовой реинтеграции острова. Помимо этого, Си опроверг прогнозы американских военных, утверждающих, будто Китай планирует «захватить» Тайвань в 2025 или 2027 году: власти КНР временных рамок не устанавливали.

Китайские чиновники попросили Байдена сделать публичное заявление после саммита о том, что США поддерживают цель Китая по мирному объединению с Тайванем, а не независимость острова. Но Белый дом отклонил просьбу Пекина, не дав никакого комментария, сообщил телеканал NBC со ссылкой на чиновников.

Фото: Li Xueren / XinHua / Global Look Press

Американцы настороженно воспринимают частые «предупреждения и откровения» Цзиньпина, отметили журналисты. По их мнению, поведение Китая в отношении Тайваня становится агрессивнее, а скорые президентские выборы на острове могут «сыграть не на руку небольшой азиатской республике».

Сенатор Линдси Грэм из штата Северная Каролина после саммита призвала республиканцев и демократов работать вместе, чтобы сдержать Китай.

История с Китаем вызывает очень много опасений. Мы — республиканцы и демократы — должны работать сообща, чтобы быстро сделать две вещи: разработать дополнительный план бюджета на оборону Тайваня и подготовить проект адских санкций против Китая, если он предпримет действия по захвату острова. Линдси Грэм сенатор

То диктатор, то лучший друг

Официальные лица, ознакомленные с содержанием беседы между Байденом и Цзиньпином, охарактеризовали китайского лидера как «прямого и откровенного, но не конфронтационного».

«Его слова ничем не отличались от того, что он говорил раньше. Он всегда сурово относится к Тайваню и всегда занимал жесткую позицию», — напомнил американский чиновник.

Фото: Li Gang / XinHua / Global Look Press

Правда, не все понимают и принимают китайскую стратегию ведения политических и военных дел. Так, глава ярой демократии Байден в ноябре 2023 года вновь назвал председателя КНР «диктатором». Это произошло после долгого игнорирования США со стороны Китая. Байден выбрал не самый лучший способ наладить напряженные отношения.

«Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», — сказал американский лидер.

Мнение Белого дома разделяют не все. Госсекретаря США Энтони Блинкена ошеломило скандальное высказывание Байдена о Цзиньпине. На видеозаписи с пресс-конференции было видно, как он осуждающе качает головой.

Не в бровь, а в глаз тогда прокомментировал ситуацию бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он отметил: Байден на встрече выглядел растерянным и, вероятно, не понимал, что говорит китайскому коллеге.

Продажный Джо Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит и что надо делать. Он встречался с человеком, который выглядел как кусок гранита. <…> Наш лидер — тупой человек. Дональд Трамп экс-президент США

Вечные объяснения в вакууме

Бряцание саблями Цзиньпина по поводу Тайваня сильно беспокоит администрацию Байдена, которая настойчиво пытается избежать военного конфликта с Китаем. Но только при одном условии: США устанавливают свои требования, забирают Тайвань под крыло, наращивая связи, и ни во что не ставят заявления КНР.

Зато потом на двусторонних переговорах представители мило улыбаются и пожимают руки китайской делегации.

Фото: Li Xueren / XinHua / Global Look Press

На прошлогоднем съезде Коммунистической партии, напомнили зарубежные журналисты, Си публично заявил: КНР нападет на Тайвань военным путем, если тот провозгласит независимость при поддержке извне.

По словам китайского лидера, угроза применения силы «направлена исключительно против вмешательства внешних сил и нескольких сепаратистов, добивающихся независимости Тайваня».

По мнению президента АНО Российско-китайского аналитического центра Сергея Санакоева, китайцы заявляют о том, что американцы не имеют ни единого понятия о происходящем на Тайване, однако активно пытаются туда вмешаться.

«КНР не отчитывается перед США, а каждый раз поправляют и объясняют о своих планах. Китай вообще не собирается нападать на Тайвань по одной простой причине: этот остров — часть республики. С какой стати они должны проводить военную операцию внутри своей страны?» — порассуждал он в разговоре с «360».

Санакоев подтвердил, что для начала военных действий между Китаем и Тайванем должны быть два условия: начало сепаратистских процессов на острове и поддержка конфликта третьими странами.

Только в этом случае Китай готов применить военную силу. Но речь идет не о захвате, а о наведении соответствующего конституционного порядка, ведь Тайвань и Китай — одна страна, признанная теми же США. Сергей Санакоев китаист

Один из китайских чиновников Хуа Чуньин после встречи двух президентов на саммите уточнила, что тайваньский вопрос остается «самым важным и самым щепетильным вопросом в отношениях между Китаем и США».

«США должны поддержать мирное воссоединение КНР. Китай осуществит воссоединение, и это невозможно остановить», — заверила она.

В прошлом Байден говорил, что американские военные будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая, но Белый дом комментариев тогда не дал. В этом году после саммита американский лидер подтвердил, что существует политика «одного Китая», и менять ее не собираются.

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Невыгодная ругань

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков рассказал «360», что Китай разыгрывает из себя мирную державу и старается дать понять всем другим странам, включая США, что не намерен решать эту проблему военным путем.

«По факту у Китая нет другой возможности, кроме как силовым путем решить тайваньскую проблему. Другое дело, если КНР при каких-то обстоятельствах все-таки удастся захватить остров, вопрос не решится: государство получит далеко не уважающее правительство население», — объяснил он.

Однако решение проблемы, независимо от способов достижения цели, необходимо. По словам Коткова, чем дольше Тайвань сохраняет фактическую независимость, тем дольше он становится «мирным государством».

Еще немного, и население Тайваня просто перестанет воспринимать Китай как историческую родину. США, в свою очередь, будут стараться оказать максимальную помощь, чтобы Тайвань сохранял нынешний статус — это фактическая заморозка конфликта. Кирилл Котков востоковед

Заморозка конфликта, которая официально произошла в 1979 году, продолжил собеседник «360», в принципе устраивала как США, так и сам Китай. Но затем Пекин решил на уровне переговоров «разморозить» давние обсуждения когда-то принадлежащих ему территорий.

«Окончательное решение будет тогда, когда это будет выгодно Китаю, а не США. Пока КНР все будут доверять, что страна будет делать все мирным путем. Пекин не станет ругаться с Вашингтоном, поскольку китайский рынок и экономика сильно завязаны на Штатах», — допустил востоковед.

Global Look Press

Оба эксперта подтвердили: Китай на встречах с Соединенными Штатами пытается донести не только по тайваньскому вопросу, но и по всем остальным «горячим точкам мира» свою позицию.

«Пекин призывает всех решать все за столом переговоров и не забывать, что мы все сообщество единой судьбы и все жители одной большой деревни. Исходя из этого надо выстраивать внешнюю политику. Американцы, понимая, что теряют свое господство, вклиниваются в конфликт в попытках сохранить гегемонию, что им фактически не удается», — заключил киСанакоев.