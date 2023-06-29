Эксклюзив 29 июня 2023, 12:32 «Самая большая проблема — ненависть». Лживый западный мультикультурализм потерпел крах «Голос Мордора»: западная политика мультикультурализма оказалась лживой и лицемерной flickr

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Западные страны, превозносившие мультикультурализм, предали свои красивые слова. Заявления о полном уважении всех национальностей, рас и народов оказались фальшью. Реальность крайне далека от громких выражений о толерантности и терпимости. Таким мнением с «360» поделился автор Telegram-канала «Голос Мордора». Далее — прямая речь.

Ребят, а помните, как западники превозносили мультикультурализм, заявляли, что в их странах — полное уважение всех национальностей, рас и народов? Смотрю сейчас новостную ленту, и вот как-то все очень далеко от этих красивых слов.

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Единения нет

США — плавильный котел, в котором образуется единая нация? Да как же. Нация до сих пор оказывается раздробленной на диаспоры, которые друг к другу относятся очень нехорошо. И это мягко говоря. Да даже и не диаспоры, а целые расовые группы, которые к тому же поделены на самые настоящие банды, и между ними идет война.

США вовсе не плавильный котел. Это пороховая бочка, которая может грохнуть. Да и грохнет обязательно, рано или поздно.

Да даже между итальянцами и ирландцами до сих пор сохраняется противостояние, возраст которому уже больше ста лет. И только у деда Байдена (Джо Байден — 46-й президент США — прим. ред.), у которого президент России Владимир Путин «проигрывает в Ираке», все хорошо.

Идеология разлетается на куски

В Европе с мультикультурализмом тоже как-то не срастается. Регулярно полыхает Париж. Недавно полицейские убили подростка, и сейчас каждую ночь толпы французов арабского происхождения разносят город по кирпичику, жгут припаркованные автомобили, а полиция совершенно бессильна.

В Швеции стало традицией сжигать Коран. Вот понравилось им. В стране, где в городах увидеть коренного шведа часто является невыполнимой задачей. Ребята сами поджигают свое общество. И у них в итоге все получится.

Мультикультурализм — штука абсолютно лживая и лицемерная.

Потому что она предполагает, что человек другой веры и культуры обязательно должен принять и либеральные ценности. То есть сильно верующий мусульманин сам должен участвовать в сожжении Корана, а после этого идти в мечеть на молитву.

Изнанка пресловутого мультикультурализма

Но самая большая проблема — ненависть. Те, кто добирается до Европы и остается в ней жить, ненавидят ее и местных жителей всеми фибрами души. Есть за что. За века угнетения, за свои разрушенные страны. А материальным можно пользоваться, почему бы нет? Пока они не сказали своего последнего слова, но скажут обязательно, и интересно, во что тогда превратится тот сад, о котором говорил Жозеп Боррель?

Хотя в этом саду и так уже приличный бардак. Потому что садовники — дураки и наркоманы.