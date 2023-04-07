Эксклюзив 07 апреля 2023, 23:50 Саакашвили попросился в США. Грузия не освободит экс-президента из-за страха гражданской войны Политолог Курбанов: Грузия не отдаст Саакашвили США из опасения гражданской войны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередной раз пожаловался на здоровье, заявил, что находится при смерти и обвинил во всем Россию. Заключенный попросил своих кураторов из США забрать его и оказать медицинскую помощь, которую он не может получить на родине. В беседе с «360» политолог, востоковед Маис Курбанов отметил, что Грузия находится под влиянием США, но Саакашвили им не отдадут, иначе в стране начнется гражданская война.

И вашим, и нашим

Политолог заявил, что у Саакашвили есть кураторы, которые управляют им извне.

Реклама

«Раз Саакашвили идет на такие варианты, значит, у него есть кураторы, которые подсказывают, что делать. Изначально подготавливают все, что надо, и потом подсказывают, что надо говорить и как надо действовать», — пояснил Курбанов.

Грузия до сих пор зависит от Штатов, так как получает от них большую помощь. При этом республика балансирует между США и Россией. Американские власти опасаются, что Грузия объединится с РФ — в таком случае все Закавказье может стать пророссийским, отметил эксперт. По его словам, американцы сделали из Грузии «примерную страну» — полиция взятки не берет, все хорошо сделано, бандитов нет, убийств нет. В страну рекой льются необходимые ресурсы.

«Естественно, это все хорошо, но на какие гроши? Конечно, американцы через дотации и финансирование сделали Грузию показательной страной для остальных государств», — отметил Курбанов.

Однако Грузия понимает, что США могут их «бросить», как это уже происходило с другими «вассалами». Курбанов назвал Россию историческим другом Грузии.

И здравомыслящие люди понимают, что лучше быть с Россией — то обрести вечное счастье, чем дружить с Америкой и перессориться со всеми, особенно с Россией. Маис Курбанов

Политолог напомнил, что Америка «любит» Грузию, как Осетию и Абхазию, и все хорошо помнят, чем это закончилось.

Грузия не отдаст Саакашвили

Курбанов отметил, что Саакашвили — это «американский ученик», «подросток», «агент» — как его не назови, но он все равно «американский».

«Конечно, он имеет большое влияние в Грузии, потому что время его правления американцы хорошо финансировали, поддерживали всеми необходимыми ресурсами. Было очень много вокруг него советников, помощников, чтобы Грузию довести до такого уровня», — напомнил политолог.

Грузия не могла бы пройти этот путь самостоятельно, потому что после распада Советского Союза страна была в долгах, экономическое положение было очень тяжелое. Америка и Европа сделали из Грузии пример, и в этот период у власти был Саакашвили. В итоге экс-президент хочет присвоить все лавры себе.

«Конечно, он приобрел большой успех, популярность благодаря американским деньгам. И если его выпустить сегодня, конечно, он натворит очень много [дел], и не только в Грузии и Закавказье. Он до корней пропитан ненавистью к России. Он один из ярых сторонников американской ложной демократии. И американцы его тоже не оставят», — заявил Курбанов.

Собеседник издания напомнил, чем отличился Саакашвили во время работы на Украине. Он настраивал украинцев против России, сейчас он то же самое делает с грузинами, отметил Курбанов. Он добавил, что американцы захотят забрать своего подопечного и сделают для этого многое.

«Но грузины его не дадут, потому что если он оттуда уедет, в Грузии начнется гражданская война», — подчеркнул политолог.