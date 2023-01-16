Эксклюзив 16 января 2023, 15:49 «С уважением к вашей смерти». Россия впервые с начала СВО стала детально показывать тела павших украинцев Публицист Миронова объяснила, почему Россия начала показывать тела павших украинцев РИА «Новости»

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Минувшая неделя ознаменовалась радикальным изменением подхода России в освещении боевых действий в Донбассе: у нас вдруг показали множество тел украинских военных. Видео выкладывали как бойцы «Вагнера», так и военкор Сладков. Очень много видео, на которых мы увидели буквально груды тел противника. В Telegram тела не были скрыты, для показа по центральному ТВ их заретушировали. Парадокс, но почти год наши медиа и военкоры избегали демонстрации массовых трупов украинских солдат. Что изменилось сейчас, почему решили показать тела, стоит ли это делать и, главное, как показывать павшего неприятеля, чтобы не опуститься до людоедства, в эксклюзивной колонке для «360» рассказала публицист Анастасия Миронова.

Далее — прямая речь.

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Нулевая ошибка Украины

Мы все помним, как в феврале–марте украинский агитпроп при поддержке платформ американских соцсетей буквально завалил нас видеороликами с трупами. Вряд ли даже наши бойцы успели физически ступить в Донбасс и ввести туда огромные колонны техники, а украинцы уже показали груды тел. Думаю, все запомнили те ролики: разбитые БТР, танки, тела, которые украинцы показывали прицельно, с фокусировкой на лицах и почему-то на голых обожженных при возгорании задах. Кто были те солдаты, погибшие в первые даже не дни, а часы боевых действий, сказать бы не смог никто. В редких случаях удавалось установить, что украинцы выдавали за россиян собственных погибших, на которых обнаруживались кирзовые сапоги и даже огородные калоши. Был случай, когда на якобы российском трупе промелькивал украинский именной жетон. Вице-премьер Украины Верещук в первые же дни «взывала» к Красному Кресту с просьбой помочь в вывозе с территории страны «тысяч тил российских оккупантив». Ее речь иллюстрировали страшными кадрами с обгоревшими телами. Потом Красный Крест развел руками: никаких тысяч «тил» он не обнаружил.

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Но это все в те дни было неважно. Украинцы тогда сделали ставку: они хотели деморализовать российское население демонстрацией якобы российских потерь. Замысел был понятен: увидев непонятные останки, услышав про тысячи тел, вняв призывам украинцев к российским матерям, наши люди от ужаса разбегутся, матери «заберут» своих сыновей с фронта (буквально к этому призывал россиянок даже сам Зеленский). С этой же целью в первые же сутки спецоперации Киев завалил нашу страну видео с якобы нашими же пленными, которых били (был ролик с избиением какого-то майора), которые стояли облезлые, голодные, отощавшие (когда успели?). На тех роликах не то что якобы русские, но и чеченцы, татары почему-то изъяснялись с украинским говорком.

Сапог в лицо майора

Сколько реально россиян было среди показанных в конце февраля трупов и живых военнопленных, не понять. Зато теперь мы все убедились, что украинская пропаганда дала обратный эффект: народ наш не устрашился, а, наоборот, стал сочувствовать своей армии.

На почве солидарности со своими военными произошло объединение самых разных людей, в том числе представителей непримиримой оппозиции.

Показывать россиянам в те дни тела наших же военных было большой ошибкой киевского агитпропа. Как и демонстрация избиения пленных. Потому что при виде непонятного трупа, который в кадре называли российским солдатом, и после просмотра видео, где якобы российского майора били сапогом в лицо, наши люди закономерным образом стали сочувствовать своему солдату и своему майору, эта эмоция пересилила страх, общество объединилось. Финальный консенсус по поводу боевых действий был достигнут между обществом и властью не 24 февраля, а после демонстрации противником нашим потерь. Тогда этого делать было нельзя. Особенно в такой кровожадной и дикой форме, как это делала Украина: они пинали трупы, плевали, покрывали матерками.

Мы так не делали. Были разовые эксцессы по демонстрации неуважительного разговора с украинскими пленными, и было видно, как наша пропаганда исправилась: уже в начале марта пленных стали называть на «вы». Это был поворот. Не надо расчеловечивать украинское население: и во Львове живут люди. Они так же, как и мы, в те дни начинали сопереживать своим военным, это подбадривало их. Демонстрация потерь, жестокое обращение с пленными воодушевило бы тыл.

Тогда и сейчас

Что изменилось теперь? Когда пошли видео с телами из Соледара, мы все, безусловно, увидели перемену. Явно сменился курс в освещении боев. Тела украинцев показали даже по телевизору. Хотя, конечно, заретушированными, но показали. Сразу начались споры: надо ли, уместно ли это, каков будет эффект?

Я много думала над этим в марте, когда трупы демонстрировали украинцы. И думала сейчас, когда их показали наши. Смотрела за реакцией с обеих сторон и пришла к выводу, что, да, это было и вовремя, и уместно. Одно дело, когда тела непонятно кого показывают стране, которая сутки как узнала, что ее армия вступила в вооруженный конфликт. Население, проще говоря, все мы были в растерянности, многие напуганы, фрустрированы, истеризированы. Решался вопрос отношения населения к этому событию. И если бы украинцы не демонстрировали издевательства над живыми и мертвыми людьми, я убеждена, что на сторону России и армии встало бы меньше сограждан.

Просто потому, что в нормальном человеке с нормальными социальными инстинктами вид своего павшего солдата всегда вызывает сочувствие. И оно, это сочувствие, год назад сыграло решающую роль в объединении нации вокруг армии.

А что в январе 2023 года? Украина уже понесла катастрофические потери, сама украинская пресса, прорываясь сквозь военную цензуру Киева, сообщает о десятках тысяч сокрытых жертв, высмеивает Киев за бахвальство и жадность, из-за которой тела не выдают родственникам, чтобы не платить компенсацию. Украина измучена инфляцией, безработицей, перебоями с электричеством, водой, летающими над ней ракетами. У ракетных прилетов ведь грандиозный деморализующий эффект: одна летит, ее успевают заснять 500 человек, из которых хотя бы сто выложат видео в Сеть. В итоге получается, что летит не одна ракета, а сто. Люди вымотаны.

Не дикари

Если мы признаем себя единой нацией, которая хочет выйти из вооруженного конфликта победителем, мы должны быть заинтересованы в окончательной деморализации противной стороны. И тут демонстрация ее потерь как раз уместна. Именно сейчас, когда их общество уже в ужасе, устало, не верит своим властям, перестает понимать, зачем они воюют, зачем им этот Донбасс, зачем русские города, если люди там и впрямь радуются российской армии.

Сейчас демонстрация тел — повод для украинских граждан задуматься обо всем: готовы ли они дальше терпеть лишения, зачем им это, сколько реально погибших, сколько ее солдат были брошены в других городах.

Для нас переломный момент в формировании отношения к власти и боевым действиям был в феврале — начале марта, для украинцев он наступил сейчас. Именно в это время они увидели трупы своих павших солдат.

И, между прочим, смогли сравнить, как противника показываем мы и как показывали они. У нас тела снимают деликатно, без издевательств, с сочувствием. Военкор Сладков свои репортажи с телами вэсэушников из Соледара сопроводил словами: «Смерть требует уважения». Это были очень важные слова, которые сразу же меняли все дело. Мы не дикари, гогочущие над трупом танкиста, у которого взрывом разорвало зад и который, выданный за россиянина, впоследствии оказался из ВСУ (была в конце февраля такая история).

Мы не издеваемся над павшими, мы их не пинаем, не засовываем им в рот ботинки, не вешаем на них таблички, не материм их. Мы уважаем смерть.

Посыл роликов из Соледара понятен: «Несколько месяцев мы не показывали вам тела ваших павших, потому что смерть нужно уважать, но прямо сейчас ваши власти врут вам по поводу тысяч ваших солдат, они хотят обманом заставить вас и дальше воевать с нами на чужие деньги, так смотрите же, что с вами будет в реальности, а не в телеобращениях Зеленского, вы погибнете, ваши генералы вас бросят и только россияне со словами „смерть требует уважения“ будут подбирать ваши трупы».

Есть и другой эффект. Сколько трагедий вешали на Россию за это время? Буча, Ирпень, Гостомель, Изюм, Купянск… Запад поверил. Теперь мы знаем почему. А потому, что им давно не показывали, как реально выглядят горы трупов людей, умерших от артиллерии и стрелкового боя. Это не аккуратно разложенные тела в белых рубашках.

И украинцам будет урок: они постоянно слышат, что ВСУ то в одном месте разбивает якобы сотни наших солдат, то в другом уничтожает сразу тысячу. А где видео? Где тысячи тел? Россия заявила, что в Соледаре пали минимум сотни — вот тела. А где тысячи россиян, которых вы якобы уничтожили под Купянском?

Повторяю: не надо расчеловечивать население противника. Они тоже читают новости, они стараются обходить цензуру, искать альтернативную информацию. У них воюют сыновья, мужья, отцы, братья, они хотят знать, что с их близкими стало.

А вот что стало. Мы вам показали. Без плевков, матерков, издевательств. С уважением не к вам, но к вашей жизни и к вашей смерти.