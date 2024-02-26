26 февраля 2024, 15:23
Своя рубашка дороже. Польша будет говорить с Украиной с позиции силы
Политолог Буневич: Польша не уступит Украине до выборов
Поляки продолжают отказывать Украине в провозе ее зерна и устраивают откровенные диверсии. Украинцы надеются на переговоры и помощь ЕС. Однако до апрельских выборов никто из польских политиков не отважится идти против своего народа.
Вскрытые вагоны
Скандал на границе Польши и Украины продолжается. Польские фермеры и перевозчики недовольны тем, что из-за украинских поставок страдают не только они, но и их бизнес. Протестующие по-прежнему не дают грузам зайти на территорию страны.
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Украинцы попытались пристыдить поляков и привезли к контрольно-пропускному пункту Долгобичув — Угринов сгоревшую сельскохозяйственную технику. Согласно официальным заявлениям, эти грузовики и тракторы доставили из зоны боевых действий. Однако фермеры отреагировали на эту выставку не так, как ожидали украинцы.
Поляки перешли к решительным мерам: с помощью болгарок они начали вскрывать украинские фуры и высыпать зерно. Позже фермеры переключились на железнодорожные составы: ночью они срезали замки с вагонов, и 160 тонн украинского зерна оказались рассыпанными на дороге.
Туск против поляков
Для стабилизации положения украинские власти предложили коллегам из Польши встретиться на границе и даже приехали туда большим коллективом. Однако поляки их попросту проигнорировали.
Позже польский президент Анджей Дуда заявил, что проблему нужно решать на уровне Евросоюза. Немного погодя украинцам все же назначили встречу — она состоится 28 марта этого года в Варшаве.
Между тем протестующие отказались пускать фуру с грузом для армии Украины. Машины со снарядами для артиллерии простояли на границе три дня. Разумеется, украинские чиновники тут же назвали фермеров «пророссийскими провокаторами» и заявили, что именно из-за них ВСУ терпят поражение.
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что хочет включить пограничные переходы и отдельные участки дорог и железнодорожных путей в список объектов критической инфраструктуры, рассказал польский еженедельник Do Rzeczy.
По мнению политика, такие меры дадут стопроцентную гарантию, что военная, гуманитарная и медпомощь дойдут до Украины без задержек. Однако поляки обвинили Туска в том, что он, по сути, признал приоритет интересов украинских олигархов над польскими фермерами и выступил против последних.
Премьер-министр Туск, включив пограничные переходы, дороги и участки путей в список критически важной инфраструктуры, действует против польских фермеров и потребителей, против продовольственной безопасности Польши, но в интересах международных корпораций на Украине.
Станислав Тышка
Депутат сейма
Евросоюз вернет транзит через Польшу
Несмотря на происходящее, переговоры между Украиной и Польшей, скорее всего, состоятся. Однако поляки будут разговаривать со своими соседями с позиции силы, заявил «360» преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
Никакие истерики украинской стороны здесь не подействуют. Польша будет отстаивать прежде всего интересы своих крестьян, а не думать о соседнем государстве.
Вадим Трухачев
Для того чтобы найти определенный компромисс для поляков и украинцев, будут вынуждены подключить Евросоюз, отметил политолог. Скорее всего, зерно из Украины снова будут гнать транзитом через Польшу и соседние страны с условием, что оно не будет попадать к ним на рынки.
При этом конфликт на границе никак не скажется на жизни украинских беженцев в Польше, заверил Трухачев. Независимо от блокады польских фермеров, переселенцам просто будут постепенно сокращать выплаты и выдавливать из страны — они стали тяжелым бременем.
Польша не уступит из-за выборов
Продолжение скандала и препирательств станет наиболее вероятным вариантом развития событий, уверен кандидат исторических наук, советник Российского института стратегического исследования Дмитрий Буневич. Такова, к сожалению, политическая культура и в Польше, и на Украине.
Обе стороны совершенно не склонны к поиску компромиссных решений. Плюс к этому в апреле в Польше будут всеобщие муниципальные выборы. Это важное событие местной политической жизни. А порядка 75-80% польских избирателей сочувствуют протестам фермеров и перевозчиков.
Дмитрий Буневич
Накануне таких важных выборов вряд ли какая-то серьезная политическая партия будет отталкивать потенциальных избирателей, заметил эксперт. Поэтому поляки едва ли пойдут на серьезные уступки. На Украине же искусство политического компромисса вообще не представлено.
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