Эксклюзив 15 апреля 2023, 12:45 С поклоном на Восток. Китай обрадовался Западу как пациенту психбольницы «Голос Мордора»: Запад не договорится с Китаем из-за многовекового комплекса превосходства РИА «Новости»

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Европейские лидеры зачастили в Китай. И хотя Запад пытается о чем-то договориться с КНР, это желание пересиливает многовековой комплекс превосходства, объяснил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

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Западные политики — совершенно удивительные в своей необучаемости люди. Особенно хорошо это показывают начавшиеся визиты европейских лидеров в Китай.

Вроде бы они едут туда о чем-то договариваться, о чем-то просить, но ничего не получается. Потому что на определенном этапе из них начинает переть все тот же многовековой комплекс превосходства белого человека, его некоей высокой миссии, которой он всегда прикрывал воровство и грабежи.

И вот разговаривают европейские лидеры с китайскими товарищами вроде бы нормально, но неизбежно приходит момент, когда их начинают поучать и указывать, что делать.

Даже не представляю, как на это реагируют в Китае. В открытой форме — вежливо, с улыбочкой, посылают по известному адресу, как, например, только что послали Анналену Бербок.

Повод посмеяться

А вот внутри себя китайские товарищи, скорее всего, смеются от души. Им весело. Они видят, что те, кто к ним приезжает и пытается чего-то добиться, мало чем отличаются от клинических идиотов.

Значит, и разговаривать с ними нужно вежливо, обходительно — ровно так, как это делает хороший врач с пациентами в психиатрической больнице. Здоровенные санитары и успокаивающее в шприцах тоже наготове, но это на тот случай, если пациент начнет буянить. Пока что обходится без этого.

Внутренний вопрос Китая

Особенно удивляет позиция европейских лидеров по Тайваню. Ну, ребят, это же открыто признанный внутренний вопрос Китая, который бы уже давным-давно решили миром, если бы не США.

Именно они вставляют палки в колеса любым попыткам достичь прогресса в отношениях между Китаем и его островной частью.

Стоит только приблизиться к решению вопроса, как это уже бывало, тут же США начинают плести интриги, расставлять своих карманных политиков — и все срывается.

Сейчас американцы втягивают в свое противостояние с Китаем и Европу. Смотрится очень смешно, ибо Европе КНР нужна для экономики, нужна критически.

Но в то же время они Китай поучают, попрекают правами человека и последствиями войны за Тайвань.

И становится совсем непонятно, зачем они ездят в КНР, если все эти переговоры заканчиваются абсолютно безрезультатно.

Хотя… Эммануэлю Макрону удалось хоть на китайские достопримечательности посмотреть. Значит, можно считать, что съездил не зря.