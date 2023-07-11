Эксклюзив 11 июля 2023, 17:26 Украина без НАТО. Русский солдат на горле Мировой Жабы Писатель Беседин: цель НАТО — подкидывать раскаленные угли в украинский конфликт Военнослужащий ВС России на Артемовском тактическом направлении / РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня открыл очередной саммит альянса, который проходит в Вильнюсе. Ожидается, что на нем союзники примут некие «исторические» для военно-политического блока решения, в том числе по членству Украины. Вероятно, ее «пригласят присоединиться», если будут согласны остальные страны-члены. Владимир Зеленский успел раскритиковать НАТО за отсутствие конкретики и временных рамок. О том, как Запад предпочитает ждать и никуда не торопиться, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Очевидно, что саммит НАТО должен был проходить на фоне совсем иных событий. Что бы там ни заявляли киевские террористы (зачеркнуто) лидеры, но стартовало украинское контрнаступление в начале июня. То есть уже месяц ВСУ при поддержке иностранных наемников пытаются штурмовать российские позиции. Без особых успехов.

На Западе это прекрасно понимают. Собственно, поэтому и был активирован кейс с возвращением сатанистов из «Азова»*. Что ж, тут Эрдоган, как всегда, отыграл «и нашим, и вашим».

Однако Вашингтон требовал и требует в первую очередь военных успехов. Под это давали оружие, под это выделяли средства. Тут, к слову, не стоит забывать, что для многих западных корпораций и транскорпораций конфликт на Украине — своего рода рекламная кампания. Вот только и Patriot, и Leopard, как пример, зарекомендовали себя не с лучшей стороны.

Вашингтон и Лондон хитры. Они делают заявления лишь тогда, когда есть нечто, похожее на ясность. Поэтому ожидалось, что саммит пройдет на фоне входа украинских военных в Крым. А там можно уже и поговорить. Но ничего этого, к счастью, не произошло.

Говорят, Зеленский об этом знал, но, как профессиональный актер, делал хорошую мину при плохой игре. Причина же украинской и западной неудачи одна — русский солдат и офицеры на местах. Вопреки всему творящемуся беспределу являют истинно Русский Подвиг.

Меж тем немецкий Spiegel опубликовал фрагмент из редакции заявления НАТО по Украине. Там нет никакой конкретики. Понятно, что есть дежурные лозунги в стиле «будущее Украины — НАТО», но так подобное произносилось еще тогда, когда у власти были Кравчук и Кучма. Речь также идет о переменах в украинском устройстве, необходимости реформ, соблюдении всех условий и прочих общих вещах, которые на самом деле ни на шаг не приближают Киев к Североатлантическому альянсу.

Потому что проигрывающая Украина Западу не нужна. Как не нужна и Украина со всеми своими проблемами, а их становится все больше. Ведь если бы Запад действительно желал этой стране добра, скажем так, то вкладывал бы в созидание, а не в разрушение.

Однако — и это банальность, меж тем требующая повторения — из Украины делают бомбу для России, ту, что должна подорвать российскую государственность. Это единственная задача данного мракобесия.

НАТО нет смысла напрямую участвовать в этом. Его цель — перемалывать население с двух сторон, подкидывая в конфликт раскаленные угли.

Оттого США выделяют кассетные боеприпасы, а Франция — дальнобойные ракеты. Это очередное поддержание конфликта и вместе с тем дистанцирование от него.

То есть, говоря просто, позиция Запада следующая: переговоры с Россией может вести только Зеленский, но он их вести не будет, потому что соответствующе заряжен, а следовательно, необходимо давать всяческое вооружение для того, чтобы погибало как можно больше людей, после чего… ждать и еще раз ждать.

Владимир Зеленский / Официальное интернет-представительство президента Украины

Ведь Запад никуда не торопится, не его люди погибают. Людоедская логика, да, но другой у них для нас нет.

Важно предложить им в ответ свою. Мировая Жаба слишком хорошо устроилась. Пора подвинуть ее с пьедестала. Давно пора.

* Батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России.