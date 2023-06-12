Эксклюзив 12 июня 2023, 21:35 Русский язык в польской гостиной. Европа устала от бегающих с трусами и унитазами украинских беженцев «Голос Мордора»: европейцы устали от экзальтированных и наглых украинцев с их требованиями РИА «Новости»

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Время, когда украинских беженцев встречали в Европе с распростертыми объятьями, прошло. Гостеприимство европейцев иссякло на фоне наглого и хамского поведения «гостей». Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» рассказал, как менялось отношение граждан ЕС к украинцам.

Далее — прямая речь.

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«Божественная сущность» оказалась пшиком

Помните, как Алексей Арестович* заявил, что «украинцев встречают в других странах как богов, спустившихся с небес»? Прошло совсем немного времени — и божественная сущность слегка опала. А под ней гостеприимные жители разных стран, куда украинцы массово бежали, начиная с конца февраля 2022 года, увидели не особо приглядную сущность. Не у всех конечно, но очень у многих. И сущность эта состоит из чрезмерного самомнения и хамства. Буквально в разных пропорциях.

Собственно, примерно то же самое демонстрирует и сам [президент Украины Владимир] Зеленский с компанией, но на более высоком уровне.

Отношение к украинцам в Европе меняется. Процесс системный и неуклонный. И русская пропаганда тут совершенно ни при чем, эти ребята все сделали сами, своими руками. Ну, а как иначе, если национальная идея «попасть в Европу» заключается именно в получении пособия и ничегонеделании? И единственный минус в этом образе райской жизни — недостаточный размер пособия.

Вот они и скандалят по различным социальным учреждениям, требуют еще и еще, а европейцы смотрят на них и не могут понять, почему эти люди чем-то недовольны, ведь отнеслись к ним со всей душой.

Польские русофобы не в восторге от русского языка в своей «гостиной»

А в Польше сложилась вообще удивительная ситуация. Поляки настолько убедили себя в существовании особой украинской нации, что не заметили, как в Варшаве стал обыденностью… русский язык. Они-то думали, что будет звучать певучая мова, но тут их нагнала суровая правда, что украинцы — те же самые русские, только с перепрошитым сознанием, и говорят эти «украинцы» исключительно на русском. Понятно, что польские русофобы от таких открытий не в восторге. Они так долго боролись против всего русского, а в итоге русский язык пришел к ним в гостиную.

И понятно, что ситуация с украинцами в Европе будет меняться. Европа очень устала, особенно от экзальтированных беженцев-активистов, которые бегали с окровавленными трусами и унитазами, устраивали всяческие акции у российских диппредставительств.

И еще в Европе многие не могут понять, откуда среди украинских беженцев так много молодых мужчин, явно призывного возраста? Это явно нарушает концепцию борьбы до последнего украинца, и значит эту проблему обязательно будут решать.

* Включен в России в список террористов и экстремистов.