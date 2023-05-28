Эксклюзив 28 мая 2023, 18:33 Русские убивают русских под ухмылки из США Писатель Беседин: в высказывании сенатора Грэма о смертях русских нет ничего нового Официальный сайт президента Украины

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Столетия рабовладения приучили США извлекать выгоду из человеческих страданий. Благодаря умелой пропаганде они убеждали другие страны отказываться от собственной идентичности и независимости, а в особых случаях просто использовали тактику выжженной земли. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» подчеркнул, что американцы поступают так до сих пор. И недавнее высказывание сенатора Линдси Грэма — тому подтверждение.

Далее — его прямая речь.

Back to basic — известная американская фраза, означающая примерно следующее: «Обратись к истокам, к первоосновам». В США любят повторять ее, когда пытаются осмыслить то или иное событие. Нечто похожее предлагаю сделать и я, комментируя высказывание американского сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма.

Напомню, что на встрече с Зеленским этот республиканец заявил, что russians «умирают» в результате «самой удачной» траты американских денег. Республиканец, да, а то у нас, в России, обычно любят винить во всем Демпартию.

Так вот, произнес это Грэм с мерзковатой, сладострастной — такие обычно бывают у старых насильников — улыбочкой. На что Зеленский отреагировал вполне ожидаемо: «Большое спасибо». Грэм кивнул, уже не скрывая своего торжества.

Тут делаем back to basic.

У американских протестантов, формировавших современную Америку, концептуально, культурно, метафизически в ходу была такая пословица: «Из скота добывают жир и мясо, из людей — страдания и деньги». Собственно, такой подход объясняет столетия рабовладения. Причем под этим я понимаю не только эксплуатацию чернокожих белыми с соответствующими унижениями (продолжались в чудовищных формах вплоть до 80-х годов прошлого века) в самой Америке, но и неоколониализм, обеспеченный «стратегией хаоса», за ее пределами.

Говоря просто, американцы через масскульт как эффективнейшую часть пропаганды уверили миллиарды людей, что счастье (равно cool life) возможно исключительно в США. Все туда, ясное дело, не попадут — следовательно, необходимо сделать «Новый Свет» у себя в стране, государстве, переняв соответствующие атрибуты.

Мягкая сила и цветные революции — вот метод, ведущий к отказу от собственной идентичности и независимости, приводящий к узаконенной форме рабства.

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В особых случаях США (и шире — англосаксы, хотя не люблю это слово) использовали тактику выжженной земли и уничтоженного населения. При этом сами, за редким исключением, старались не вмешиваться. Ирак — тут особая история.

Напомню, что как минимум до 1943 года США не принимали однозначного решения, кого из противников поддержать в полной мере во Второй мировой войне. Это уже после того, как советская армия окончательно стала давить врага, американцы присоединились к победителям, чтобы затем присвоить все лавры себе.

Более того, гитлеровская Германия во многом и есть выкормыш американских элит. Стояла задача — за счет нацистов уничтожить, или проредить (именно так, цинично), советский народ.

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Так что когда Линдси Грэм с инфернально-сладострастной ухмылочкой сообщает, что «убийство русских — это лучшее вложение американских денег», он не говорит ничего особо выдающегося — лишь озвучивает общеизвестную политику США.

Только одна важнейшая ремарка: Грэм произнес слово russians — то есть не факт, что речь идет лишь о россиянах. Более того, я уверен, что сенатор-республиканец говорит о «русских» — о тех, кто убивает друг друга по обе стороны фронта.

Зеленскому, конечно, все равно — он исполнитель заказа на уничтожение. А вот для нас это личная боль и трагедия. И правильно, конечно, вспоминая в том числе и уроки истории, развернуть наши общие пушки совсем в другую сторону, потому что главный враг наш — за океаном.

Правильно, но… как есть. Под гнусную ухмылочку американского сенатора.