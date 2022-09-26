Хакеры рассекретили имена дипломатов шпионов: список оказался секретом Полишинеля | 360°

Мир 26 сентября 2022, 14:18 Поделиться Telegram

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Viber Шпионский скандал отменяется. Фигуранты из списка украинских хакеров известны иностранной контрразведке Генерал-майор ФСБ Михайлов заявил, что раскрытым украинским шпионам ничего не грозит Freepik.com

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Российские хакеры опубликовали данные полутора тысяч украинских разведчиков, которые под видом дипломатов работают во многих странах. Однако шпионского скандала не будет, ведь никто из сотрудников Службы внешней разведки Украины не пойман на горячем. Кроме того, контрразведка наверняка давно знает, кто есть кто, поэтому украинцев просто используют для связи с их руководством.

Хакеры разоблачили украинских шпионов

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Группа RaHDIt — «Злые русские хакеры» — выложила в открытый доступ данные о 1500 сотрудниках Службы внешней разведки Украины. Как выяснилось, они работают под прикрытием посольств в нескольких десятках стран, в том числе в США, Италии, Франции, Германии и Польше.

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Некоторые разведчики трудятся в представительствах ООН, НАТО и Евросоюза. Нашлись сотрудники СВР и в дружественных или нейтральных по отношению к России государствах: Греции, Азербайджане, Таджикистане, Венгрии, Аргентине. Там шпионы затесались в ряды работников дипломатических представительств.

Также хакерская группа разыскала одно законспирированное учебное заведение и более 40 мест базирования Службы внешней разведки Украины. Ранее RaHDIt удалось обнаружить список с именами более чем двух тысяч россиян, которые сотрудничали с украинской разведкой.

Дипломаты-шпионы всем известны

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе и бывший разведчик Александр Михайлов в разговоре с «360» объяснил, что информация о хакерах наверняка не стала открытием для профессионалов. Скорее всего, контрразведке стран, где «прописались» шпионы, они хорошо известны.

Все то, что выложено в Сеть, конечно, наносит серьезный репутационный удар по самой Службе внешней разведки Украины. Однако я не вижу особенных проблем с точки зрения дальнейшего пребывания раскрытых разведчиков в перечисленных странах. Они все находятся под дипломатическим прикрытием, поэтому им практически ничего не грозит Александр Михайлов член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик.

По его словам, дальнейшая деятельность сотрудников СВР напрямую зависит от отношения к Киеву властей тех государств, где сейчас находятся разоблаченные шпионы. Скорее всего, они уже не представляют никакого интереса. К тому же некоторые недружественные России страны сами активно сотрудничают с украинской разведкой.

«Сомневаюсь, что Киев проводит серьезные разведывательные операции на территории других стран. Скорее всего, сотрудники СВР были неким инструментарием для взаимодействия. Разумеется, за рубежом в основном никто публично не причисляет их к спецслужбам Украины. Это секрет Полишинеля», — сказал генерал-майор ФСБ.

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В России украинских шпионов практически не осталось, поскольку дипломатические представительства этой страны закрыты. Однако в любом случае для выдворения агента СВР его нужно было сначала поймать непосредственно на участии в шпионской операции.

Михайлов привел в пример шпионский скандал 2006 года. Тогда четверо разведчиков, работавших под прикрытием посольства Великобритании, установили в центре Москвы несколько фальш-камней, которые на деле были электронными тайниками с передатчиками. Прогуливаясь около него, лжедипломаты передавали или загружали информацию с помощью карманных компьютеров. «Роман с камнем» закончился, когда ФСБ задержала шпионов с поличным.

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