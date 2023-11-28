Мир 28 ноября 2023, 19:13 Неуловимые и легендарные. Русские хакеры снова напугали Запад IT-специалист Масалович оценил атаки российских хакеров на Западе Freepik

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Грозные, эффективные, недостижимые — «русские хакеры» давно превратились в настоящий бренд наравне с балетом и космосом, причем в первую очередь за рубежом. Порождая все больше историй о взломах различных систем в Европе и США, западные СМИ не по своей воле создали мощный образ, который в России скорее дает повод гордиться умелыми кибербойцами невидимого противостояния. «360» спросил у экспертов, как российским хакерам удается держать Запад в страхе уже почти 15 лет.

Русские идут!

На этой неделе об очередной угрозе Евросоюзу рассказали сотрудники издания Politico. По информации журналистов, как минимум семь европейских правительств подверглись целенаправленным фишинговым атакам в последнее время.

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Такие данные они получили из документа CERT-EU — группы ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации в киберпространстве. Особое внимание евроспецы уделили группировке Fancy Bear, они же APT28.

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«Группа использует различные фальшивые документы для заманивания жертв, в том числе протоколы заседаний подкомитета Европейского парламента и отчет Специального комитета ООН», — пояснили в записке CERT-EU.

Авторы статьи подчеркнули, что очередная истерическая волна в духе «русские хакеры идут» поднялась во время подготовки к европейским выборам, которые состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

Российский ученый, преподаватель, подполковник спецслужб в отставке, IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович отнесся к паническим настроениям в Брюсселе со скепсисом.

«Во-первых, то, что сейчас говорят западные коллеги, — просто набор букв, который отражает их интересы и к реальности отношения может не иметь. То есть в 2024 году будут выборы не только в ЕС, но и в России, и они хотят в них вмешаться. А для этого готовят мнение: посмотрите, это не мы вмешиваемся, это Россия! Второе: они нас правда боятся. Третье — им надо на кого-нибудь свалить свои неуспехи», — пояснил эксперт в разговоре с «360».

Испугать Евросоюз

Масалович подчеркнул, что группа Fancy Bear, или APT28, в общественном мнении традиционно связана с государственной разведкой. Хотя, конечно, никаких доказательств этому нет.

Вообще, единственная доказанная атака российских хакеров произошла в 1242 году, когда русские хакеры взломали лед Чудского озера. И то это оспаривается. А все остальное еще надо доказать. Андрей Масалович

Собеседник «360» рассказал, что, помимо APT28, есть много новых групп — например, те же Killnet. Более опасными хакерами, по его словам, можно считать APT29, или Cozy Bear.

«Молва относит ее к СВР, хотя проверить это тоже нечем», — поделился подполковник в отставке.

Западные аналитики создают досье на предполагаемые группы хакеров согласно их «привычкам», заметил собеседник «360». Специалисты следят за тем, как проходят атаки, какими слабостями в системе и какими инструментами пользуются нападавшие. Однако среди этих папок есть загадочная APT29.

«В папку APT29 случаи кладут, когда они не похожи ни на что. Какие-то ребята прилетают, срочно что-то неожиданно ломают, всегда успешно, всегда новым способом, всегда однократно — и исчезают. Считается, что это группа непохожих атак и что за ней стоит именно Россия», — сообщил Масалович.

Он добавил, что в последнее время атак было много, причем и в российском киберпространстве. Чего только стоит двухнедельная попытка обрушить сервисы Сбера с помощью DDoS-атак — самая крупная в истории банка.

Масалович уверен, что разговоры о хакерах — что русских, что американских, что китайских, что украинских — уже часть информационной, а не кибервойны.

Половина работы хакеров — это киберразведка. Ее не видно. Успешная разведка — то, о чем не говорят.

Хактивисты

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев однозначно заявил «360»: российские власти хакеров не поддерживают.

«Мы официально не занимаемся хакерством и не поддерживаем хакинг и кракинг на государственном уровне. Более того, мы выступаем против и подвергаем уголовной ответственности тех, кто этим занимается. Мы неоднократно предлагали другим государствам обмен данными о взломах. Безусловно, существуют какие-то энтузиасты, которые этим занимаются по своим политическим мотивам», — объяснил парламентарий.

Матвейчев подтвердил, что «русские хакеры» стали инструментом демонизации России, причем довольно лицемерной, ведь Соединенные Штаты Америки и Европа занимаются хакерскими атаками без всяких моральных колебаний.

«Каждый житель России и даже депутаты Госдумы подвергаются украинским атакам. У людей вымогают деньги от имени сотрудников Сбербанка. Это все финансируется Западом, потому что звонков идут десятки миллионов в сутки», — возмутился он.