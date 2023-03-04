Эксклюзив 04 марта 2023, 16:15 Русская культура останется русской, как бы ее ни передергивали на Западе «Голос Мордора»: Запад и Украина пытаются украсть русскую культуру, но это бесперспективно РИА «Новости»

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Украинские власти продолжают пытаться дерусифицировать все, что только могут. Западные партнеры не отстают от Киева, причем действуют часто в сфере культуры, стараясь отменить все русское. Но только к успеху это все равно не приведет, убежден автор Telegram-канала «Голос Мордора». Специально для Telegram-канала «360» он объяснил, почему отменить культурное наследие России не выйдет.

Далее — его прямая речь.

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Тут один западный музей мучается с национальностью Ивана Константиновича Айвазовского. То украинцем его прописали, а теперь армянином. Даже подумать боюсь, что припишут ему завтра. Да хоть бушменом назовут, лишь бы не говорить правду: Иван Константинович Айвазовский был великим русским живописцем. Только так, и никак иначе.

Казимир Малевич тоже внезапно стал украинцем. А еще Илья Репин. Да много кто подвергся «национальной очистке» в связи с объявленной войной против русской культуры. Глядишь — так доберутся и до науки. Тогда великий советский физик Лев Давидович Ландау внезапно станет «израильским ученым». А почему бы и нет?

Борьба с русской культурой настолько же беспощадна, насколько глупа и смешна. Особенно в контексте создания некоей «украинской культуры». Это же парадокс настоящий: Украины еще не было, а культура у нее уже была.

Вот министр культуры [Украины Александр Ткаченко] как-то назвал исторический центр Одессы наследием украинской культуры (включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой — прим. ред.). Даже жаль, что все камешки исторических зданий не рассмотрел вблизи, а ведь там на каждом третьем двуглавый российский орел. Вот бы он удивился. Но если не хватает элементарного образования, то тут уж ничего не поделаешь.

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Русскую культуру пробовали отменить, но получилось это не особо. Тогда ее решили раздергать и разворовать. Я не удивлюсь, если скоро на Западе появятся волжские, сибирские, или уральские писатели, художники, композиторы. И давно известные нам с детства имена вдруг будут не русскими.

Переписать можно все на свете. Вот историю успешно переписали на Украине и промыли ею мозги своим гражданам. Да так промыли, что значительная часть поверила. Историю потихоньку переписывали и на Западе.

Похоже, что сейчас впервые переписывают культуру. Вернее, пытаются. Занятие это бесперспективное. Ничего у них в итоге не выйдет.

Русская культура останется русской. И великая она именно оттого, что кроме этнических русских ее творили и армяне, грузины, евреи и представители десятков других народов, которые сами себя считали русскими.

Хотите украсть это у тех, кто давно лежит прахом в земле? Ну, попробуйте.