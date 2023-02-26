Мир 26 февраля 2023, 15:21 Русофобы перешли на новый уровень. Теперь они объявили бойкот блинам Журналистка Ларина объявила бойкот блинам и русским традициям Pxhere

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В конце масленичной недели активизировались уехавшие из России блогеры и журналисты. Они перешли на новый уровень русофобии, объявив бойкот блинам. Экс-обозревательница радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина заявила, что русские традиции вызывают у нее «крик», сообщил Telegram-канал «Русский сыч».

Ларина сообщила, что потеряла «тягу к блинам». Она напомнила, что недавно покинула Россию, и теперь Масленица не вызывает у нее теплых чувств.

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«Сейчас любое напоминание о русских традициях вызывает крик», — поделилась журналистка.

Художница Екатерина Марголис тоже отметилась выпадом в адрес блинов. Она написала, что после событий на Украине «все из российской реальности вызывает органическое отторжение».

Признанный иноагентом блогер Федор Крашенинников в своем Telegram-канале добавил, что «с удовольствием поел блинов».

«Ксения Ларина подавится блинами и спасет ее только скорая из России. Потому что никакой скорой там, где она сейчас, нет», — написал в своем Telegram-канале журналист Максим Кононенко.

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