Эксклюзив 06 июля 2023, 03:24 Русофобская истерика вскружила голову? Зачем Финляндия требует отменить демилитаризованный статус Аландских островов «Голос Мордора»: Россия может не признать независимость Финляндии из-за Аландских островов РИА «Новости»

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В Финляндии начинают все громче говорить о том, что необходимо отменить демилитаризованный статус Аландских островов. Зачем Хельсинки хотят нарушить условие договора о вечном статусе островов и к чему это может привести, объяснил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в авторской колонке для «360».

Далее — его прямая речь

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Идею могут продавить

Эти острова находятся между Финляндией и Стокгольмом, Россия воевала за них еще во времена Крымской войны. А потом, по соглашению великих держав, эти острова получили демилитаризованный статус. Остаются в этом статусе они и сейчас.

Однако, в Финляндии начали предполагать, что Россия может на эти острова напасть и они являются «ахиллесовой пятой» финской обороны. Все это домыслы, так как России до этого архипелага очень далеко и он со всех сторон окружен недружественными странами. Да и смысла никакого в нападении нет.

Но финнов, которые погружены в русофобскую истерику, это особо не волнует. Они вбили себе в головы, что статус островов необходимо изменить. Такие предложения раздаются уже не только в финских СМИ, но и в парламенте страны. Видать, вступление в НАТО очень сильно вскружило финнам голову. И есть большая вероятность того, что эту идею продавят.

Вечный статус

Но тут есть один небольшой нюанс — когда Финляндия получала из рук Советской России независимость, одним из условий ее получения был вечный демилитаризованный статус Аландских островов. И если Финляндия от него откажется, то Россия в соответствии с договором в полном праве отказаться от признания независимости Финляндии.

Так что финское головокружение от натовской эйфории может привести к очень серьезным последствиям.