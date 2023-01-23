Мир 23 января 2023, 22:40 Русофобия по-прибалтийски. Чувство вины сменили на поиски виноватого Историк Багдасарян заявил, что прибалты сами просили взять их в СССР РИА «Новости»

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Прибалтика продолжает гнуть русофобскую линию. Эту идею подкинул бывшим союзным республикам Запад: очень уж выгодно было обвинять кого-то вместо того, чтобы раскаяться за службу в СС и холокост. После отделения от СССР ненависть к нему, а потом и к России стала обязательным условием получения помощи из-за океана.

Прибалтика продолжает линию русофобии

МИД РФ сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и высылке ее посла Маргуса Лайдре. Ему предписали покинуть Россию до 7 февраля. Долгие годы русофобии прибалтийской республики наконец-то дали свои плоды.

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Эстония пообещала ответить симметрично и известила российского посла, что он должен будет покинуть страну в тот же день, когда Лайдре уедет из России. Латвия пообещала также понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля.

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Видимо, скоро к сестрам по Балтике присоединится и Литва. Однако едва ли это скажется на отношении к русским в Прибалтике — хуже оно быть уже не может.

Литва — давний соперник России

Историк и политолог, доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры Государственной политики МГУ Вардан Багдасарян пояснил, что русофобия в странах Прибалтики имеет разные корни.

«Русско-литовский конфликт действительно уходит в глубь времен. Великое княжество Литовское было соперником Московского великого княжества, а потом и Московского царства. Был союз Речи Посполитой и Литвы и последняя представляла своеобразную альтернативу России», — рассказал Багдасарян.

Он добавил, что Литовское и Московское княжества постоянно соперничали в отношении земель, литовские князья брали Киев и доходили до Москвы. Поэтому не удивительно, что литовцы не любили русских: фобии продуцируются всегда в отношении врага-соперника.

Солдаты Германской имперской армии в Вильне, 1917 год / Викимедиа

Благодарность «лесными братьями»

После распада Российской империи образовались Эстонское, Латвийское и Литовское государства, рассказал Багдасарян. От былого величия последнего ничего не осталось, две другие новые страны тоже не отличались экономическими показателями.

По словам историка, до вхождения в состав СССР в 1939 году Прибалтика достигла лишь 60% экономического развития от уровня 1913 года. В основном там были хуторские территории с низким уровнем образования.

Солдаты Красной Армии пересекают советско-литовскую границу, 1940 год / Викимедиа

Багдасарян уточнил, что рассказы о якобы советской оккупации — миф. Прибалты сами просили ввести советские войска, сами демократичным путем приняли решение о вхождении в состав СССР. Потому что в противном случае там обосновались бы немцы.

Они знали, что такое немецкий вариант и он был куда тяжелее, чем советский, тем более, что были значительно коммунистические симпатии. После вхождения в состав Советского Союза Прибалтика получила и индустриальное производство, и развитие культуры, и многое другое. Вардан Багдасарян Доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры Государственной политики МГУ Вардан Багдасарян

Однако когда во время Великой Отечественной войны значительная часть населения начали не только сотрудничала с немцами, но и участвовала в холокосте, отметил Багдасарян. А после войны орудовали «лесные братья» — копия украинских бандеровцев.

Эстонские «лесные братья», 1945–1950-е годы / Викимедиа

Комплекс вины и поиски виноватых

Во время холодной войны и США, и страны Запада активно поддерживали миф о «советской оккупации Прибалтики», отметил историк. Поэтому русофобия Латвии и Эстонии — продукт XX века, как и сами эти государства.

Очень важное значение имеют семейные истории, семейные поедания, на какой стороне кто воевал. А там ведь многие воевали на той стороне и соучаствовали в холокосте. Это некий комплекс вины. А как решаются психологические комплексы? Находят виновного! Вардан Багдасарян Доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры Государственной политики МГУ

Уже к 80-м годам прошлого века у прибалтов сложилась достаточно распространенная советофобия, которая перешла в русофобию, пояснил историк. Не удивительно, что в годы перестройки именно Латвия, Литва и Эстония играли первую скрипку в процессе выхода из состава СССР.

«Когда эти государства обрели независимость, они, в общем-то, понимали, что теперь получить дальнейшие дивиденды со стороны Запада они могут только заняв русофобскую позицию. Это было пропуском вхождения в западное сообщество», — резюмировал Багдасарян.