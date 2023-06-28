Эксклюзив 28 июня 2023, 20:06 Рождество по «зеленскому» календарю. Президент Украины продолжает раскалывать общество Политик Олейник: перенос Рождества на Украине на 25 декабря расколет общество Официальное интернет-представительство президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря. По его словам, населению долгое время навязывали российскую идеология во многих сферах жизни, в том числе в соблюдении юлианского календаря и празднования «православного» Рождества. Украинский политик Владимир Олейник рассказал «360», что, вмешиваясь в церковные дела, Зеленский еще больше раскалывает общество.

Далее — прямая речь.

Это продуманный план американцами по развалу православия как такового. Не секрет, что этим занимался и господин Майк Помпео, будучи руководителем ЦРУ. Он был не первым, кто работал над этой программой.

Владимир Зеленский — человек, далекий от понимания государственности и Конституции, которой по факту нет. В 2014 году они за восемь минут приняли новую. Это беспредел. Но даже в этом документе написано, что государственными делами занимается государство, а церковными — Церковь.

Седьмого января Рождество празднуют не только в России. Расхождение, происходящее сейчас, — мирового порядка. Зеленский — безбожник и беззаконник, который вмешивается во внутренние церковные дела.

Праздновать будут, как и раньше, пока решение не созреет и не будет принято во внутреннем Соборе. Происходящее — вмешательство и раскол.

Внутреннее сопротивление на фоне этой новости уже началось. Государство не должно указывать, когда отмечать церковные праздники.

Этот жест не имеет ничего общего с принципом единения. Это сатанинский принцип: «Разделяй и властвуй» — больше раскола, разврата. Представьте себе ситуацию, что сидит семья и решает, когда им праздновать: по «зеленскому» календарю или по юлианскому?