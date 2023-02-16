Мир 16 февраля 2023, 04:00 Россию обвинили в запуске воздушных шаров для истощения ПВО Украины. Истерия продолжается, а доказательств нет Политик Олейник: доказательств запуска Россией «отвлекающих ПВО шаров» на Украине нет Pxhere

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Истерия с неизвестными летающими объектами в мире продолжает набирать обороты. Теперь на Украине заявили о запуске Россией воздушных шаров с радиолокационными уголковыми отражателями. Их якобы заметили над Киевской областью. Власти страны считают, что устройства запускались в качестве ложных целей для истощения систем ПВО. Украинский политик Владимир Олейник в беседе с «360» отметил, что такая практика не нова и абсолютно нормальна. Но чтобы выступать с подобными обвинениями, необходимо предоставить доказательства.

Шары над Киевом

Украинские СМИ со ссылкой на Киевскую военную администрацию писали, что в небе над столицей зафиксировали шесть целей. По их данным, это были воздушные шары, которые двигались под действием силы ветра. Объекты могли нести угловые отражатели и разведывательное оборудование, предположили в Киеве. По целям отработали средства противовоздушной обороны. Большинство зондов удалось сбить. Возможной целью запуска таких шаров назвали выявление и истощение систем ПВО.

Позже представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что замеченные над Киевской областью воздушные шары с радиолокационными уголковыми отражателями якобы запустила Россия. Он назвал такой метод «дедовским» и объяснил зачем, по его мнению, в небо отправляют такие объекты.

«Для чего это делают: хотят, чтобы по ним „работали“, используют их как ложные цели. Им же нужно изматывать нашу ПВО, как в боекомплекте, так и рассеивать ее внимание. А еще с этими шарами можно и БПЛА использовать, чтобы их спрятать», — отметил Игнат.

Pxhere

ПВО Украины, по словам представителя воздушных сил страны, не станет сбивать такие объекты. Шары служили «прикрытием» для ракет, которые видели жители Киевской области. Как заявил источник в ВСУ изданию «Страна.ua», Украина первая начала применять подобные летающие устройства.

«Украина еще в 2022 году первая начала применять эти шары. <…> Это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой или с обмотанным фольгой подвесом, который летит со скоростью ветра и главная задача которого дезориентировать ПВО», — привело издание слова своего собеседника.

Для обвинений нужны доказательства

Для того, чтобы обвинять Россию в запуске воздушных шаров, нужны доказательства, отметил украинский политик Владимир Олейник. Он вспомнил недавний случай с китайским аэростатом, залетевшим в воздушное пространство США. Политик предположил, что тогда, вероятно, какие-то факты имели место быть. Выявить принадлежность зонда определенной стране крайне сложно, так как в этом вопросе даже радиоаппаратура не всегда может помочь.

«По самому шару абсолютно невозможно определить», — отметил Олейник.

Он назвал нормальной практикой запуск подобных металлических конструкций или сделанных «под металлические». К подобным устройствам можно отнести те, что обтянуты алюминиевой пленкой. Они, как объяснил собеседник «360», позволяют улавливать радиолокационные сигналы и выявлять, где находятся системы ПВО.

«Когда есть такой конфликт все может быть. Но чтобы вот так выложить на стол и показать, что это российские шары, я не видел таких доказательств», — заключил Олейник.