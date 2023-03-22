Эксклюзив 22 марта 2023, 11:47 Российско-китайская великая стена. Мир трепещет Писатель Беседин: Западу будет крайне трудно пробить российско-китайскую стену Председатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Внуково / РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин завершил трехдневный государственный визит в Москву, самолеты китайской делегации вылетели из аэропорта Внуково. Какое значение имеет состоявшийся саммит Россия — Китай, без Запада и Украины, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Киев продолжает ожидать телефонного разговора Владимира Зеленского с Си Цзиньпином. Эта новость выглядит жалко, хочется достать чернил и плакать.

Однако жалко выглядит в принципе реакция Украины на визит китайского лидера в Москву. В Киеве, конечно, хотели бы, чтобы официальный Пекин почтил визитом их, но простите. Оттого остается лишь упражняться в не слишком забавных и умных шутках относительно трехдневной поездки Си в Москву. И, опять же, получается жалко.

Председатель КНР Си Цзиньпин / РИА «Новости»

Ведь суть в том, что Китай и Россия встретились на равных — и именно в Москве. Это два тяжеловеса, два серьезных игрока, которые уважают друг друга. Только они могут изменить сложившийся в мире status quo. Более того, уже меняют. А мир трепещет.

То, что визит Си Цзиньпина в российскую столицу был не рядовым, очевидно для всех. Лидер КНР провел многочасовые переговоры с Путиным, обсудил важные дела с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Это уже не просто встретились и поговорили, подписав договор, а, скорее, встретились, чтобы выработать единую фундаментальную стратегию на долгое время.

Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года / РИА «Новости»

Не стану переоценивать столь плотное общение Москвы и Пекина. Тут надо обходиться без шапкозакидательских настроений. Более того, крайне важно блюсти свои интересы. Не смотреть на Китай чуть снизу вверх, а говорить уверенно, ясно, отстаивая свою позицию.

Однако, повторюсь, российско-китайское сотрудничество выходит не просто на новый уровень: оно способно и будет менять ситуацию на планете. Да, именно так, без преувеличения.

Западу будет крайне трудно пробить эту российско-китайскую стену. И то, что в Вашингтоне, Брюсселе, Киеве, Варшаве, Берлине отреагировали на визит Си Цзиньпиня в Москву именно таким образом — с истериками и страхами, — свидетельствует: там, в «цивилизованном мире», весьма напряглись.

Привычные расклады пошатнулись.

Не станем забывать, что Запад сам выбрал такой путь. Когда-то именно Москва неоднократно предлагала «единый мир от Владивостока до Лиссабона», но он был отвергнут, этот мир, такой расклад. Коллективный Запад, родившийся во время Крымской войны, поступил точно так же, как тогда у стен Севастополя: устроил не просто войну, а позорную вендетту, думая, что у России нет пространства для маневра. Но вот — китайский разворот.

Один факт от Михаила Мишустина: «Портфель инвестиционной межправкомиссии России и КНР включает 79 проектов на сумму свыше 165 миллиардов долларов». О чем это говорит? О больших перспективах. Об очень больших перспективах.

Повторюсь: не станем рисовать слишком радужные перспективы, будем сохранять, что называется, трезвую голову. Но уже очевидно: мы накануне колоссальных перемен в мире, который, как и предсказывали некоторые писатели, может стать российско-китайским. Довольно скоро.