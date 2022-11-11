Эксклюзив 11 ноября 2022, 19:03 Российская «нерыночная» экономика. Стимул стать лучше без оглядки на мнение других стран Публицист Новоселов: Россия получила стимул улучшить свою экономическую модель

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Министерство торговли США объявило, что больше не будет считать Россию страной с рыночной экономикой. Формально это обосновали изменением таких факторов, как конвертируемость валюты, расчет заработной платы, климат для иностранных инвестиций, государственный контроль над средствами производства и деловыми решениями и прочее. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал о причинах таких мер и о том, какие выгоды мы можем извлечь.

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Далее — прямая речь.

Последствием этого решения станет применение против России антидемпинговых законов США, которые теперь будут ограничивать российский экспорт для предотвращения конкуренции российских компаний с американцами. В идеале это должно относиться только к российскому экспорту в Штаты, который весьма невелик и практически не подпадает под регулирование.

Однако Соединенные Штаты известны тем, что применяют свои законы во всем мире. Так что вскоре мы сможем наблюдать их попытки заставить и другие страны ввести дополнительные пошлины на импортируемые из России товары.

Нельзя твердо сказать, что это решение обосновано. Дело в том, что большинство перечисленных США изменений было напрямую связано с санкциями самих американцев против России, которые были поддержаны Евросоюзом и другими сателлитами Вашингтона. Другими словами, они сами принудили Россию сделать экономику «менее рыночной».

РИА «Новости»

Конвертируемость российской валюты снизилась из-за отключения ведущих отечественных банков от системы SWIFT и замораживания резервов. При этом изоляция России от международного валютного рынка привела к укреплению рубля, который был до этого сильно недооценен и находился под влиянием спекулятивного иностранного капитала.

Государственный контроль над средствами производства и деловыми решениями стал необходимостью в связи с ограничениями импорта и уходом многих иностранных компаний из России из-за все тех же санкций.

Что делать теперь? Можно поискать и положительные стороны. Потеря этого «статуса» лишит страну большинства немногочисленных и весьма сомнительных преимуществ членства во Всемирной торговой организации, так что было бы разумно инициировать процедуру выхода России из ВТО или хотя бы приостановки членства до снятия всех незаконных санкций. Пока правила ВТО только ограничивают отечественный бизнес, заставляя его конкурировать с иностранным на невыгодных условиях.

Ручное управление торговыми привилегиями будет гораздо выгоднее для России и ее торговых партнеров, которые не бросили ее в трудные времена. При этом оно даст хороший стимул для инициатив по импортозамещению и сможет сделать российскую продукцию более конкурентоспособной на локальном и мировом рынках.

Россия сможет вводить любые нужные пошлины в любых секторах экономики, не беспокоясь о формальном нарушении правил ВТО. Ведь хотя нарушения этих правил против России игнорируются, любые действия самой России будут раздуты и представлены в невыгодном свете.

Кстати, мифическая «рыночная экономика» не обязательно служит лучшим решением для крупного государства. Современные вычислительные технологии и возможности связи могли бы многократно повысить эффективность плановой экономики по сравнению с советскими временами, так что Россия могла бы перейти на гибридную экономическую модель. Похожую модель используют в Китае, где государство контролирует все стратегические секторы экономики и жестко регулирует остальные секторы, ставя во главу угла повышение уровня жизни населения.

РИА «Новости»

Это означает не возврат к коммунизму, а внедрение эффективных систем управления, основанных на лучших инновациях. Возможно, решение США даст российскому правительству еще один стимул улучшить нашу экономическую модель без оглядки на мнение других стран.