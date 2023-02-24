Эксклюзив 24 февраля 2023, 10:37 Держать ухо востро. Зачем Белоруссии проверять боеготовность ракетных подразделений Эксперт Дандыкин: проверка ракетного подразделения Белоруссии вызвана ситуацией на границе Министерство обороны Республики Беларусь

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Минобороны Белоруссии сообщило, что одно из ее ракетных подразделений выдвинется в «назначенный район» в рамках проверки боеготовности и отработает комплекс мероприятий. Это связано с обострением ситуации на границе со стороны Польши и Украины, пояснил «360» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Они строят укрепление вдоль белорусской и, соответственно, российской границы, устанавливают уже ежи, такая идет инженерная саперная паранойя с той стороны. Не секрет, что у нас там проходит совместные маневры. <…> Право Белоруссии — перемещать подразделения куда угодно», — пояснил Дандыкин.

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Он напомнил, что Россия передала Белоруссии ракетные комплексы, в том числе известные «Искандеры». К тому же у Белоруссии есть и свои дальние РСЗО — «Полонез», которые могут стрелять на расстояние до 300 километров. Россия также передала Белоруссии средства системы ПВО.

Военный эксперт отметил, что территория Белоруссии не слишком большая по площади — около 208 тысяч квадратных километров. Исходя из этого он предположил, что с учетом дальности стрельбы этих комплексов «это все проводится в масштабах определенных учений».

«Позиция должна не одна быть, их должно быть несколько. Вообще, надо держать ухо востро с такими соседями, вот и так только могу все это объяснить», — подытожил Василий Дандыкин.

Он добавил, что основное внимание приковано к границе с Приднестровьем, которое де-факто является непризнанным государством: туда стягиваются украинские части, там возможны провокации. Впрочем, они вероятны на любом участке, считает специалист. Он констатировал, что Белоруссия обложена санкциями и звучат «различные воинственные заявления».

Дандыкин подчеркнул также, что полигоны Белоруссии используются и российскими войсками — «это очевидно и вполне законно»: у нас общее оборонное пространство, есть общая система противовоздушной обороны.