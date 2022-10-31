Россия приостановила зерновую сделку, Собчак сбежала в Литву, смертельная давка в Сеуле. Неделя в фотогалерее | 360°

Мир 31 октября 2022, 01:03 Россия приостановила зерновую сделку, Собчак сбежала в Литву, смертельная давка в Сеуле. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 24 по 30 октября 2022 года — в фотогалерее «360» РИА "Новости"

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Атака украинских беспилотников по базе Черноморского флота в Севастополе привела к приостановке Россией зерновой сделки. Блогер и телеведущая Ксения Собчак уехала в Литву после заведенного уголовного дела против своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Жертвами давки в переулка Сеула стали 154 человека. Среди погибших есть россияне.

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Об этих и других событиях России и мира, которые произошли с 24 по 30 октября 2022 года, — в фотогалерее «360».

Россия поставила под вопрос участие в зерновой сделке / РИА "Новости" Коммерческого директора Собчак арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха / РИА "Новости" Масштабная давка в Сеуле привела к гибели 154 человек. / Twitter Путин выступил с речью на заседаниии дискуссионного клуба «Валдай» / РИА "Новости" Провокация Украины с «грязной бомбой» бросла подробностями / РИА "Новости" Частичную мобилизацию завершили в России / РИА "Новости" Новым премьер-министром Великобритании стал Раджи Сунак / РИА "Новости" Илон Маск окончательно стал владельцем Twitter / Twitter

Зерновую сделку сорвали дроны

Украинские военные атаковали базу Черноморского флота в Севастополе воздушными и подводными беспилотниками. Как сообщили в Минобороны России, непосредственное участие в подготовке теракта принимали Военно-морские силы Великобритании. Российские моряки успешно отбили атаку.

В ходе изучения навигационных модулей подводных дронов выяснилось, что их запустили с побережья Одессы: до Севастополя беспилотники шли по гуманитарному коридору, через который в Стамбул направлялись сухогрузы с зерном.

Главной целью атаки назвали военные корабли, которые обеспечивали безопасность прохода судов в рамках продовольственной сделки. В Минобороны отметили, что в новых условиях Россия приняла решение приостановить свое участие в договоренностях о поставках украинского зерна.

В МИД подчеркнули, что приостановка участия в сделке займет неопределенный период времени. Это связано с тем, что гарантировать безопасность гуманитарного коридора Россия больше не может. Постоянное представительство в ООН запросило проведение заседания Совета Безопасности для обсуждения атаки ВСУ.

За границу с новым паспортом

Коммерческий директор журналиста и блогера Ксении Собчак Кирилл Суханов, а также бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский(Кузьмин) стали обвиняемыми по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения следователь заявил, что фигуранты требовали деньги в обмен на нераспространение информации в Telegram. Обоих фигурантов арестовали до 24 декабря.

Ксения Собчак поддержала обвиняемых только в своем Telegram-канале, назвав случившееся очередным давлением на журналистов. За время разбирательств следователей с Сухановым и Романовским журналистка успела доехать до Белорусии и перейти границу в Литву. Глава департамента государственной безопасности прибалтийской республики Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак попала в страну по паспорту Израиля.

По последним данным, блогер проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Об этом сообщили СМИ и косвенно подтвердил представляющий интересы Собчак адвокат Сергей Бадамшин. Он заявил, что статуса подозреваемой у его подзащитной нет и не было.

Сама Собчак оценила свое бегство и всю ситуацию вокруг себя словами: «Да, я в беде. Вероятно, большой».

Смертельный переулок Сеула

Популярный у молодежи сеульский район Итхэвон минувшей ночью стал местом массовой гибели людей. Собравшаяся в маленьком переулке толпа устроила давку, в которой погибли 154 человека. На улицу вышли в основном молодые люди, чтобы отметить Хэллоуин. Мероприятие стало первым после трехлетнего перерыва, из-за действий коронавирусных ограничений.

По какой причине толпа пошла в узкий переулок, пока неизвестно. По предварительным данным, кто-то крикнул, что в одном из ресторанов находится ведущий популярного телевизионного шоу. Сфотографироваться со звездой захотели многие.

В итоге переулок шириной в четыре метра заполнила огромная толпа, в которой более 100 человек оказались задавлены. Среди погибших оказалось четыре россиянки. Еще одна девушка находится в больнице.

По словам очевидцев, большого количества жертв можно было избежать, если бы владельцы магазинов, расположенных рядом с местом происшествия, открыли двери, когда началась давка. При попытке зайти в торговую точку, продавцы выталкивали людей обратно на улицу, где уже стояла толпа.

Правительство Южной Кореи объявило в стране национальный траур, который продлится до конца следующей недели.

Власти потребовали проверить подготовку всех будущих мероприятий, чтобы не допускать подобной давки.

Специалист по безопасности Михаил Макеев рассказал, как необходимо действовать в толпе, которая потеряла контроль.

Путин выступил на «Валдае»

Выступление президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» услышат на Западе. С таким заявление выступил представитель Кремля Дмитрий Песков — и оказался полностью прав.

В своем выступлении российский лидер заявил , что ближайшее десятилетие положит конец однополярному миру. Путин отметил, что в основе новой реальность ляжет суверенитет каждой отдельной страны, вытекающий из национальных культур и исторического опыта.

Первым шагом к появлению новой реальности президент назвал переход на расчеты в национальных валютах. Он подчеркнул, что использование США доллара в качестве оружия подорвало авторитет американских денег.

Отвечая на вопрос участников заседания, Путин не обошел вниманием ситуацию на Украине и проведение специальной операции.

Он подчеркнул, что помощь Донбассу стала главной целью российских военных, которые находятся на передовой.

Путин добавил, что единственным гарантом независимости Украины является Россия, так как в обоих государствах живет один разделенный народ.

Также он исключил применение ядерного оружия против Украины. Глава государства отметил, что раскачкой этого вопроса занимаются только страны Запада.

Основой будущего России президент страны назвал экономический суверенитет, к которому страна идет через борьбу с санкционным давлением.

Практически в завершении своего выступления на Валдайском форуме Путин призвал жителей западных стран не видеть в России врага. Он пояснил, что многие годы страна делала все, чтобы укрепить отношения со всем миром. Но допустившие системные ошибки западные политики отказались их признавать и стали во всем обвинять Россию.

«Грязная бомба» все ближе

Российские дипломаты уже не первую неделю предупреждают страны Запада о подготовке Украиной провокации с использованием «грязной бомбы». Ее детонация станет актом ядерного терроризма. Но страны Запада оставили эти заявления без внимания. Сделали они это зря.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о странном подходе западных стран к этому вопросу, потому что речь идет об опасности для всего мира.

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе беседы с коллегами из Индии и Китая также поднял вопрос использования Украиной «грязной бомбы», предупредив о последствиях, которые предстоит пережить всем.

СМИ сообщили, что на украинском предприятии «Южмаш» подготовили муляж ракеты «Искандер» с радиоактивным материалом, который намерены подорвать в районе Чернобыльской АЭС для последующего обвинения России.

Серьезно воспринял угрозу подготовки Украиной «грязной бомбы» директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он объявил, что направит в Киев и город Желтые Воды, где находится предприятие «Южмаш» специальную комиссию для проверки использования радиоактивного материала.

Частичная мобилизация завершилась

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации. Он подчеркнул, что набора резервистов не планируется, а работать военкоматы станут только с добровольцами.

Президент России Владимир Путин поручил главе оборонного ведомства учесть все ошибки, которые военные комиссары допустили в начале мобилизации.

Российский лидер отметил, что нужно модернизировать всю систему призыва. Также он добавил, что на передовую нужно отправлять только хорошо подготовленных бойцов. Отдельно глава государства поблагодарил россиян, которые с решимостью вступили в войска ради защиты страны.

Премьер № 3

Богат, известен и необычайно удачлив. Новым премьер-министром Великобритании стал 42-летний Риши Сунак. Чтобы поселиться на Даунинг Стрит, ему даже не пришлось выигрывать внутрипартийные выборы. Другие претенденты на пост премьер-министра Борис Джонсон и глава палаты общин Пенни Мордонт выбыли из гонки до ее начала.

Кандидатуру Сунака поддержали более половины членов парламентской фракции Консервативной партии. Свою политическую карьеру молодой премьер построил всего за семь лет.

Полученный им опыт на посту министра финансов сделал его единственным шансом Великобритании выбраться из ямы, в которую толкнула страну бывший премьер-министр Лиз Трасс. Одним своим заявлением об экономической программе она уронила курс национальной валюты до минимума.

В успех Сунака поверили не все. СМИ напомнили, что премьер-министр обладает состоянием большим, чем у короля, а значит, о проблемах простых людей он не знает. Но есть шанс, что удача улыбнется новому британскому премьеру во второй раз и он выведет королевство из кризиса.

Twitter сменил владельца

«Птичка на свободе» — так поприветствовал всех владельцев аккаунтов в Twitter новый владелец социальной сети Илон Маск. Практически сразу после этого объявления генеральный директор и финансовые директора Параг Агравал Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Новый владелец тут же придумал новые правила для пользователей. Он пояснил, что теперь модерацией публикаций займется специальный совет. Кроме того, пожизненные баны пользователей отменят.

Первым из блокировки вышел рэпер Канье Уэст. Упоминание о временной блокировке с его страницы исчезло. Илон Маск опроверг свою причастность к этому решению. По его словам, это произошло еще до того, как он возглавил Twitter.

При этом новое назначение понравилось явно не всем. СМИ сообщили, что отвечающим за работу сайта и приложения сотрудникам поручили распечатать копию кода, чтобы доказать свою востребованность. Кроме того, уже начались увольнения менеджерского персонала.

Главным остался вопрос, вернется ли на платформу ее главный пользователь, бывший президент США Дональд Трамп, чей аккаунт заблокировали пожизненно. Точку в этом вопросе поставил сам бывший американский лидер. Он пояснил, что его собственная сеть микроблогов Truth нравится ему больше. Так что даже если аккаунт Трампа в Twitter разблокируют, новых записей там можно не ждать.