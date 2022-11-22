Эксклюзив 22 ноября 2022, 13:27 Россия преодолеет все трудности. Если они вообще будут Публицист Новоселов: Россия — не жертва западных санкций РИА «Новости»

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Евросоюз и страны «Большой семерки» приступают к реализации новых антироссийских санкций, в том числе так называемого потолка цен на нефть. Ожидается, что подробности сообщат на этой неделе. Москва заявила, что не собирается признавать никаких потолков и будет продолжать экспорт на прежних условиях. О том, к чему это все может привести, публицист Иван Новоселов рассказал в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Новые санкции запрещают страховщикам и транспортным компаниям заниматься транспортировкой российской нефти, если она продается по цене выше потолка. Для вступления этого ограничения в силу на него должны согласиться все 27 государств ЕС. Дипломаты предупреждают, что в последнюю минуту возможны возражения со стороны Греции, Кипра и Мальты, поскольку это сильно скажется на их индустрии морских перевозок.

Однако официальные лица Евросоюза заявили, что этим странам уже пошли на уступки, кроме того, ослаблены санкции на другие российские товары, в том числе удобрения, цемент. Тем не менее они теряют свой флот танкеров, которые меняют флаги ЕС на флаги Китая, Турции, Индии и различных налоговых убежищ, чтобы избежать ценовых потолков.

РИА «Новости»

Создаст ли это трудности для России? Возможно, какие-то проблемы и возникнут, но они будут недолгими. Давно очевидно, что чем дольше длятся санкции Соединенных Штатов и ЕС против России и чем сильнее эти ограничения, тем больше Россия диверсифицирует свою экономику и расширяет сеть торговых партнеров. В результате санкции становятся неактуальными и бьют только по тем, кто их вводит.

Как показывает практика, санкции никогда не дают желаемого результата и не приводят к уступкам. Они просто устанавливают двусторонние ограничения торговли и нарушают работу всех рынков, с которыми они связаны, особенно в случае с таким крупным экспортером, как Россия.

Россия — не жертва западных санкций против нее. Главные жертвы — это бедные страны, рассчитывавшие на более низкие цены и вынужденные залезать в долги, чтобы поддержать свою экономику в новых условиях. Это государства, которые слишком слабы, чтобы бросить вызов западному миропорядку. Также от санкций пострадали те, кто такие ограничения и вводил.

Санкции ничего уже не изменят, все пойдет как раньше. Партнеры России продолжат поддерживать российский экспорт и зарабатывать на этом. Москва наконец окончательно определит круг своих друзей и врагов.

Европа будет и дальше жертвовать своим экономическим благополучием по приказу США. Ну а американские элиты продолжат процветать на страданиях собственных жителей и населения союзников.

Участники акции, выступающие против антироссийской политики, на одной из улиц в Вене. Собравшиеся потребовали снижения цен, отмены санкций против России и дружбы с Москвой / РИА «Новости»

Чтобы остановить подавляющую силу, нужна неприступная крепость. Экономическое давление коллективного Запада — как такая сила, а Россия — неприступная крепость.