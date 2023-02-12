Эксклюзив 12 февраля 2023, 14:41 (обновлено: 12 февраля 2023, 15:41) Россия ответила щедростью на подлость Латвии. Но пора становиться жестче «Голос Мордора»: России стоит прекратить помогать Латвии и ввести санкции против нее freepik

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Латвия обнародовала данные, согласно которым Россия остается одним из ее ключевых экономических партнеров — в частности, Латвия до сих пор получает российский газ. И это при том, что постоянно поливает нашу страну грязью. О милосердности России и о том, что стоило сделать с Латвией вместо этого, специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его речь.

Ребят, что вообще происходит? Тут латвийские статистики опубликовали данные по торговле с другими странами и оказалось, что Россия до сих пор является одним из важнейших экспортных торговых партнеров Латвии. Более того — ее доля превышает даже долю Германии.

Щедрость в ответ на подлость

До сих пор через территорию Латвии спокойно идет российский транзит, загружая порты страны работой. Вагоны с логотипом РЖД — обычная картина на латвийских железнодорожных станциях.

Пора вводить санкции

Так, может быть, пора уже прикрывать эту лавочку? Ведь Латвия не просто враждебна по отношению к России — она враждебна агрессивно.