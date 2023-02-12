12 февраля 2023, 14:41
(обновлено: 12 февраля 2023, 15:41)
Россия ответила щедростью на подлость Латвии. Но пора становиться жестче
«Голос Мордора»: России стоит прекратить помогать Латвии и ввести санкции против нее
Латвия обнародовала данные, согласно которым Россия остается одним из ее ключевых экономических партнеров — в частности, Латвия до сих пор получает российский газ. И это при том, что постоянно поливает нашу страну грязью. О милосердности России и о том, что стоило сделать с Латвией вместо этого, специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — его речь.
Ребят, что вообще происходит? Тут латвийские статистики опубликовали данные по торговле с другими странами и оказалось, что Россия до сих пор является одним из важнейших экспортных торговых партнеров Латвии. Более того — ее доля превышает даже долю Германии.И это далеко не полные данные. Ведь они касаются только экспорта, а есть еще импорт и транзит. Латвия до сих пор закупает российский газ, причем перепродает его в другие страны, даже Украину. И это при том, что внутренние цены на газ для населения в стране являются непомерными.
Щедрость в ответ на подлость
До сих пор через территорию Латвии спокойно идет российский транзит, загружая порты страны работой. Вагоны с логотипом РЖД — обычная картина на латвийских железнодорожных станциях.У меня создается ощущение, что Россия уж как-то слишком сильно добра и милосердна. Мало кто относится к нашей стране настолько плохо, как латвийские власти, но Россия продолжает упорно спонсировать экономику этой страны, несмотря на все те гадости и подлости, которые получает в ответ. Я уж не говорю о том, что внутри страны установлен самый настоящий фашистский режим, инакомыслящих преследуют и бросают в тюрьмы. Насчет понижения уровня дипломатических отношений — тут тоже все держалось буквально до предела. Но разве настолько важен для России экономический эффект от сотрудничества с Латвией? Латвия — страна с населением чуть больше полутора миллионов и вся торговля с ней по объему для России какие-то слезы, но очень важна для самой Латвии.
Пора вводить санкции
Так, может быть, пора уже прикрывать эту лавочку? Ведь Латвия не просто враждебна по отношению к России — она враждебна агрессивно.Жизнь в Латвии далеко не сахар. Низкие зарплаты, убитая инфраструктура, убегающее и вымирающее население. Но при всем этом благодаря хитрой политической системе националистам удается оставаться у власти. Да и предательство «русской» партии «Согласие» тоже сыграло свою негативную роль. И, может быть, стоит ввести против Латвии настоящие экономические санкции? Может быть, резкое ухудшение жизни в стране подвигнет народ на то, что выбрать себе во власть других, куда более адекватных лидеров? Тем более что такие люди в Латвии есть.
Латвия
Газ
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