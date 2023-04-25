Мир 25 апреля 2023, 23:33 Россия оказалась ближе и важнее. Идея США о торговой блокаде не нашла поддержки в Европе и Японии Финансовый аналитик Бадалов: сотрудничество с Россией для ЕС и Японии выгоднее союза с США РИА «Новости»

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Предложение США партнерам по G7 ввести полный запрет экспорта товаров в Россию не встретило поддержки в Евросоюзе и Японии. Окончательно этот вопрос планировали решить на саммите «Большой семерки» в Хиросиме с 19 по 21 мая. Но уже сейчас понятно, что попытка американцев заставить союзников окончательно разорвать торговые связи с Россией обречена на провал. Опрошенные эксперты в разговоре с «360» отметили, что Япония и европейские страны всерьез опасаются ответных мер, на которые пойдет Россия, а США ошиблись в своих возможностях манипулировать партнерами.

«Семерка» повысила ставки

Входящие в G7 страны начали обсуждение полной торговой блокады России по инициативе США. Об этом ранее сообщило агентство Bloomberg. Как выяснили журналисты, под ограничение торговли попадут все западные компании за исключением производителей лекарств, продуктов и ряда сельскохозяйственной техники.

Источники агентства охарактеризовали эту меру как радикальную и не исключили, что к моменту обсуждения на саммите G7 в Хиросиме предложения смягчат.

Опрошенные аналитики подчеркнули, что согласовать введение таких мер окажется чрезвычайно сложно. Входящим в G7 странам ЕС (Германии, Франции и Италии) придется убедить основных членов союза согласиться на эти меры, потому что введение санкций требует согласие всех стран.

При этом реальный эффект от торговой блокады зависит только от стран Европы. Взаимный товарооборот с Россией у них снизился, но не упал полностью. Только в 2022 году объем поставленных товаров в Россию у них составил 66 миллиардов долларов.

Союзники не поддались

Спустя несколько дней после анонсированного торгового эмбарго против России оказалось, что идея не нашла поддержки у Европейских стран и Японии. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники знакомые с ситуацией. Собеседники заявили, что выполнить предложение США невозможно.

РИА «Новости»

Они пояснили, что американцы пошли на такой шаг, так как столкнулись с тем, что уже введенные санкции Россия обходит. Об этом говорят итоги прошлого года, когда общий объем поставок зарубежных товаров снизился всего на 8%. Это стало возможным благодаря ввозу через третьи страны и политике параллельного импорта. В этой связи США решились на радикальный шаг.

Страх ответных мер

Прошедшая за последние три десятилетия глобализация мировой экономики не позволит ей нормально работать, если хоть один из крупных игроков откажется от продажи своих товаров или покупки у других стран.

Международные соглашения и договоренности, под которые создали целые отрасли и крупные предприятия, не позволят это сделать без серьезных последствий. Об этом в беседе с «360» заявил основатель и руководитель Success Finance, финансовый аналитик Ибрагим Бадалов.

Он пояснил, что перестройка всех торговых процессов займет минимум полгода и заставит участников рынка увеличить свои вложения. Поэтому потеря постоянных покупателей и продавцов не выгодна никому.

«Россия как раз тот самый участник, который является ключевым партнером Европы и имеет объем в мировой торговле 0,5 триллиона долларов. В основном мы реализуем энергоресурсы, нефтехимию, металл, сельхозпродукцию, а закупаем автотранспорт, оборудование, технику, химию. Это говорит нам, что недружественные партнеры больше зависимы от нас, чем мы от них. Ведь из сырья можно произвести продукцию, а без сырья — увы никак», — заявил Бадалов.

РИА «Новости»

Финансовый аналитик подчеркнул, что именно такая ситуация не позволила Европейским странам отказаться от поставок своих товаров в Россию, потому что ответные меры предусматривают запрет на поставку отечественной продукции, что скажется на состоянии экономик соседних стран.

Торговля в условиях санкций

Бадалов напомнил, что с введения первых антироссийских санкций прошло уже достаточно много времени. С тех пор восстановились логистические цепочки, участники сделок подписали новые соглашения и объем товарооборота России стабилизировался. Также появились новые крупные партнеры — Индия и Китай. Объемы торгов в прошлом году с обеими странами выросли до 200 миллиардов долларов и 13,5 миллиарда долларов соответственно. Но при этом старые партнеры, вошедшие теперь в число недружественных стран тоже не остались в стороне.

«Товарооборот с Японией в 2022 году вырос на 10% и достиг 18 миллиардов долларов. В основном страна закупает сжиженный природный газ, который жизненно важен для японцев с их же слов, и лишаться его не хотят, а альтернативы либо нет, либо значительно дороже», — пояснил эксперт.

Финансовый аналитик отметил, что введенные санкции сказались на объеме товарооборота с Евросоюзом, но финансовый результат в 2022 году оказался рекордным и составил 260 миллиардов долларов. Основная доля пришлась на энергоносители.

РИА «Новости»

«Частично рост обеспечен увеличением стоимости продукции. Но важно заметить, импорт в Россию уменьшился, что говорит о большей зависимости Европы. Поэтому она вместе с Японией против введения новых санкций, так как все зашло слишком далеко и высок риск социального взрыва», — отметил Бадалов.

Он подчеркнул, что Россия имеет огромное преимущество за счет своих плодородных земель и большого количества энергоносителей. При этом территориальная близость с Индией и Китаем, а также со странами Европы сделали страну очень привлекательной с точки зрения ведения общих дел.

Попытки ЕС закупать сырье у США не особо выгодны. Только доставка увеличивает выходную цену в два раза, а продавать дешевле американцы не могут за счет дорогой рабочей силы. Япония находится в таком же положении.

Провальная игра США

Идея о введении торгового эмбарго, которую продвигали США — это своеобразная политическая игра и попытка американцев проверить, как на эту идею отреагируют их партнеры по G7 и насколько они управляемы. Такое мнение «360» озвучил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

Он добавил, что в итоге США столкнулись с полным отказом со стороны европейских стран и Японии.

«В „Большую семерку“ входят Германия, Франция и Италия. Но их всех это наверняка эта ситуация не устроила. Мне кажется, что они обрекли свой ответ в форму, что против этой инициативы выступил весь Евросоюз, чтобы самим ничего не говорить», — отметил Оленченко.

Причиной отказа от введения торгового эмбарго он объяснил тем, что Европа и Япония — это географические соседи России, а для американцев эта идея оказалась только игрой. Но даже в таком виде страны — партнеры ее не приняли.