Мир 23 января 2023, 19:53 Годы русофобии и провокаций принесли плоды. Россия охладила отношения с Эстонией Журналист Авва призвал понизить градус дипотношений со всей Прибалтикой freepik

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Отношения России и Эстонии стали еще прохладнее. Всему виной — откровенно русофобская позиция, которую заняло прибалтийское государство. Потомки солдат СС пришли к власти и по указу заокеанской руки планомерно занимаются травлей русского населения и его культуры. Единственный способ пресечь это — победить в украинском конфликте.

Высылка эстонского посла

Москва решила понизить уровень дипломатических отношений с Таллином. Эстонскому послу Маргусу Лайдре предписано покинуть Россию 7 февраля. Такое решение стало ответом на сокращение численного состава российского посольства в столице прибалтийской республики.

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Как заявили в российском МИД, ответственность за ухудшение отношений лежит на Эстонии. Ее руководство в последние годы целенаправленно проявляет тотальную русофобию и культивирует враждебность на уровне государственной политики.

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В ведомстве отметили, что Москва и впредь будет реагировать на враждебные шаги. Ранее правительство Эстонии Каи Каллас сообщило, что решило выделить Украине 113 миллионов евро в качестве военной помощи.

Наследники гитлеровцев

Латвийский журналист Вадим Авва в разговоре с «360» объяснил, что понижение уровня дипотношений с Эстонией — долгожданный шаг. В стране витает реваншистский нацистский дух, а ее администрация целиком подконтрольна посольству США.

Авва напомнил, что очень много этнических эстонцев, латышей и литовцев воевали на стороне гитлеровцев: в дивизии СС охотно записывалась национальная буржуазия.

С 1920-х по 1940-е годы они строили в Латвии, Литве и Эстонии свои более чем полуфашистские этнократические, диктаторские режимы. Сегодня потомки тех эсэсовцев стали колониальной администрацией. Вадим Авва

Последствия недальновидной политики

Политика России с момента вступления стран Прибалтики в НАТО была недальновидна, включала в себя лишь экономический аспект, подчеркнул Авва. Никто не замечал геноцида русского населения, устроенного местными властями.

«Мы безвольно смотрели на разрушение памятников советским воинам-освободителям. Мы пропустили историю с „Бронзовым солдатом“, когда в Таллине был убит гражданин России Дмитрий Ганин, постоянно проживающий в Эстонии, и много чего еще», — перечислил журналист.

Авва уточнил, что понижение уровня дипотношений никак не скажется на положении русского населения Эстонии. Из-за уже выстроенной системы геноцида у них остается только три выхода: бежать, ассимилироваться и забыть свои корни или выступить против и быть уничтоженным.

«В Литве, Эстонии, Латвии масса политических узников. Это люди, которые пытались говорить о равноправии, пытались оставить право детей учиться на родном языке. Сегодня они либо маргинализованные, либо сидят в тюрьме, как Сергей Середенко», — сказал журналист.

Бизнесу наплевать на своих

Что касается бизнес-связей, то российским компаниям долгие годы почему-то было все равно: унижают ли русских в Прибалтике, переписывают ли историю, отметил Авва. Транзит через порты Эстонии был оптимальным и обеспечивал хорошую рентабельность.

В результате экономическая рентабельность обернулась кровью: она была подготовкой к началу конфликта и мы спонсировали экономику лимитрофов и врагов. Надеюсь, это будет каким-то уроком на будущее, главный из которых — эта территория должна контролироваться Россией! Вадим Авва

По словам собеседника «360», ситуацию может изменить только сокрушительное поражение Соединенных Штатов на Украине. Когда они оставят в покое территорию Европы, можно будет говорить о возвращении Прибалтики в лоно влияния России.

Мечты о нападении

Журналист рассказал, что многие политики в Эстонии всерьез обсуждают план нападения на Россию. При этом до границы с Санкт-Петербургом — примерно 150 километров по прямой от Нарвы. У эстонцев есть РСЗО HIMARS, скоро подойдет американская дивизия из Нидерландов, насчитывающая 1300 единиц техники.

«Не понимаю, почему мы не понижаем градус дипотношений с Латвией, Литвой, Польшей, Чехией, Словакией, Нидерландами? Эти страны нельзя отделить от Эстонии: все они демонтируют памятники советским воинам, переписывают историю», — задался вопросом Авва.

Он также посчитал целесообразным пересмотреть отношения с Францией, если та заявит о поставке, например, танков для ВСУ. Впрочем, Париж уже снабжает киевский режим тяжелым вооружением, в том числе пушками Caesar, из которых убивают русских солдат.