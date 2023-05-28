Мир 28 мая 2023, 13:32 Россия не увидела готовность Украины к мирным переговорам Посол России в Лондоне Келин заявил о нежелании Украины вести мирные переговоры РИА «Новости»

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Власти Украины не готовы принять обязательные условия России для начала мирных переговоров, ошибочно считая, что смогут одержать победу. Об этом в интервью британской телерадиокомпании «Би-би-си» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский запретил вести любые обсуждения о стабилизации конфликта с российской стороной, сведя на нет возможности прекращения боевых действий.

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«Мы могли бы заключить мир завтра, если бы украинская сторона была готова вести переговоры, но условий сейчас для этого нет», — заявил Келин.

Посол отметил, что речь идет не о временной заморозке конфликта, а возвращении к стабильной ситуации в Европе.

Без угроз и дискриминации

Дипломат добавил, что для России сейчас важно, чтобы соседняя страна не представляла для нее угроз, а также прекратила ограничивать права русскоязычного населения.

«Мы не можем терпеть дискриминации. Это грубое нарушение декларации прав человека и всех других документов», — заявил Келин, пояснив, что на Украине установился режим, продвигающий идеи радикального национализма.

По словам посла, целью специальной военной операции остается освобождение Донбасса от давления киевских властей.

Запад раскачивает конфликт

Отвечая на вопрос о возможном использовании ядерного оружия, Келин отметил, что принятая в России доктрина не предусматривает такого шага, но продолжение поставок западного вооружения украинским боевикам только разжигает конфликт с новыми силами.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал предпосылками к началу мирных переговоров отказ Украины от вступления в НАТО и Евросоюз, а также признание новых регионов России и закрепление за русским языком статуса государственного.

Эти инициативы вызвали негативную реакцию у советника президента Украины Михаила Подоляка. Он заявил, что ни один из этих пунктов не выполним и выставил собственные условия.

По его словам, переговоры о мире начнутся после вывода войск и создания буферной зоны на российской территории. Следующими шагами якобы станет обсуждение репараций, сокращение наступательного вооружения и передача ядерного арсенала России независимой международной организации.