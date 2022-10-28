Считает ли Россия Запад врагом? Что об этом рассказал Путин на «Валдае» | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 18:53 Россия не считает Запад врагом. Но она не смирится с попытками насильно изменить свой уклад жизни Публицист Новоселов: Путин в своей речи подтвердил, что Россия не считает Запад врагом Unsplash

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Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» проанализировал речь Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» и рассказал, существует ли угроза для сателлитов Запада со стороны России.

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Далее — прямая речь.

Россия не собирается атаковать западные страны и их сателлитов. На самом деле она не считает Запад своим врагом, о чем открыто сказал Владимир Путин в выступлении на заседании Валдайского клуба: «В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия — это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм — впрочем, как и любые проявления».

Просто нужно четко понимать, что есть, как я уже и говорил перед этим, два Запада — как минимум два, а может, и больше, но как минимум два: Запад традиционных, прежде всего христианских ценностей, свободы, патриотизма, богатейшей культуры, теперь уже и исламских ценностей тоже — значительная часть населения многих стран Запада исповедует ислам. Этот Запад нам в чем-то близок, у нас во многом общие, еще античные корни даже. Но есть и другой Запад — агрессивный, космополитический, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится.

Российский лидер добавил: «Мы видим, что в западных странах идут сложные демографические, политические, социальные процессы. Безусловно, это их внутреннее дело. Россия в эти вопросы не вмешивается и не собирается этого делать — в отличие от Запада, мы в чужой двор не лезем».

Владимир Путин выступает на пленарной сессии XIX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» / РИА "Новости"

Путин назвал украинский конфликт трагической ситуацией и единственной в своем роде. Этот конфликт не попытка российской экспансии, не возврат утерянных территорий. Первоначальной целью России было просто защитить русское население Донбасса и ответить на угрозу расширения НАТО. Однако ситуация сложилась так, что люди в других регионах тоже приняли сторону России, а Россия не стала покидать их на произвол судьбы.

Президент четко сказал, что Россия не была инициатором этого конфликта: «Не мы организовали государственный переворот на Украине, следствием которого стали наши спецоперации. Не мы это сделали. Это Запад довел нас до этого момента. Я выступаю за демократические отношения».

Из выступления Владимира Путина можно точно заключить, что Россия не планирует смен режимов в других странах и готова дать им жить так, как они хотят. Единственное, чего хочет Россия, — чтобы другие страны и наднациональные объединения также разделяли это отношение и не пытались экспортировать свой образ жизни и ценности и навязать их тем, кто их не разделяет. Россия выступает в защиту уникальных ценностей и традиций каждой страны.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии XIX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» / РИА "Новости"

Уникальность украинского конфликта, по словам Владимира Путина, заключается в том, что Украина — искусственное образование, которое получило свою независимость от России и просто не может существовать в отрыве от России как враждебное ей государство.

Это не относится ни к каким другим сателлитам Запада, будь то Польша, Япония, Германия, Латвия или любая другая страна.

России неважно, сделали эти страны собственный выбор или он был им навязан, как в случае с Украиной. России неважно, разделяют ли эти страны неолиберальные ценности, или осуждают их. Россия не будет без приглашения вмешиваться во внутренние дела этих стран, и Владимир Путин однозначно это подтвердил в своем выступлении и ответах на вопросы к нему.

Пока другие страны не будут лезть в Россию, совершать против нее враждебные действия и пытаться насильно изменить российский уклад жизни, эти страны могут абсолютно ничего не опасаться со стороны России.