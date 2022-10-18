Россия не погибнет без экспорта нефти и газа. В отличие от тех, кто от этих поставок отказывается | 360°

Эксклюзив

18 октября 2022, 16:35

Россия не погибнет без экспорта нефти и газа. В отличие от тех, кто от этих поставок отказывается

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Выживет ли Россия, если не сможет больше поставлять нефть и газ западным странам? Ведь на протяжении десятилетий экспорт таких энергоресурсов был важной частью государственного бюджета. На этот вопрос в колонке для «360» ответил публицист Иван Новоселов.

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Далее — его прямая речь.

Благодаря экспорту нефти и газа Россия получала деньги и использовала их для импорта разнообразных товаров и технологий из западных государств, а также для инвестиционных целей. Экономика страны была тесно связана с западной экономикой. Но после того, как Запад решил экономически изолироваться от России, ситуация изменилась.

Когда Москва продает нефть и газ западным странам, она получает их валюту. Ранее эта валюта оставалась на валютных счетах за границей и использовалась для вышеописанных целей. Сейчас эти счета заморожены и покупатели переводят оплату в российские банки, где валюта обменивается на рубли.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Однако здесь возникает большой вопрос, ответить на который несложно. В чем разница между ограниченной эмиссией рубля и продажей ресурсов Западу? Разница только в том, что в этом случае ресурсы остаются в России, а Запад их не получает.

России не нужна иностранная валюта, потому что она все равно имеет торговый профицит без всякого экспорта на Запад. Оставшиеся в распоряжении золото-валютные резервы достаточны для компенсации любых колебаний даже в случае увеличения объемов импорта. Так что на данный момент только правила МВФ не дают России повысить уровень монетизации своей экономики, в которой много лет хронически не хватает денег.

Россия уже решила избавиться от зависимости от американского доллара, так что, может, не стоит придерживаться установленных США правил? России не нужны доллары и евро как «бумажки» или «цифры на экране». Ей нужны товары, услуги и технологии, которые можно купить на доллары, евро или другую валюту.

Разумеется, даже при независимой эмиссии рубля доходы от экспорта можно использовать для инвестиций за пределами страны. Однако в нынешних обстоятельствах такие инвестиции не выглядят очень разумными. Запад оказывает отчаянное и непрерывное давление на страны третьего мира, вынуждая их прекратить сотрудничество с Москвой, и только самые сильные из этих стран обладают достаточной смелостью, чтобы противостоять давлению.

На российской земле есть все необходимые стране ресурсы, которые могут прокормить в четыре раза больше людей. На полное восстановление промышленности может уйти некоторое время, но результат будет того стоить. Главной потерей станет снижение доходов акционеров и директоров российских и иностранных нефтегазовых компаний. Россия не погибнет в любом случае, а вот о тех, кто отказывается от ее поставок, этого сказать нельзя.

Разумеется, вопрос поставок энергоресурсов намного сложнее и экономические факторы — не единственные, которые имеют значение.

В рациональном мире энергетическая сделка между двумя сторонами означала бы, что эти стороны будут стремиться поддерживать максимально дружественные отношения и избегать любых действий друг против друга. Если покупатель сильно зависит от поставок, ему не стоит нападать на продавца.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Но действия коллективной Европы показывают, что мы больше не живем в рациональном мире. Тогда зачем вообще это все нужно?

В заключение стоит сказать, что Запад — далеко не весь мир. Экспортировать ценные природные ресурсы в обмен на импорт потребительских товаров и технологий звучит разумнее, чем продавать эти ресурсы врагам за деньги, которые сами по себе не имеют большой реальной ценности.

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