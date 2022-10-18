Россия не погибнет без экспорта нефти и газа. В отличие от тех, кто от этих поставок отказывается | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 16:35 Россия не погибнет без экспорта нефти и газа. В отличие от тех, кто от этих поставок отказывается РИА «Новости»

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Выживет ли Россия, если не сможет больше поставлять нефть и газ западным странам? Ведь на протяжении десятилетий экспорт таких энергоресурсов был важной частью государственного бюджета. На этот вопрос в колонке для «360» ответил публицист Иван Новоселов.

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Далее — его прямая речь.

Благодаря экспорту нефти и газа Россия получала деньги и использовала их для импорта разнообразных товаров и технологий из западных государств, а также для инвестиционных целей. Экономика страны была тесно связана с западной экономикой. Но после того, как Запад решил экономически изолироваться от России, ситуация изменилась.

Когда Москва продает нефть и газ западным странам, она получает их валюту. Ранее эта валюта оставалась на валютных счетах за границей и использовалась для вышеописанных целей. Сейчас эти счета заморожены и покупатели переводят оплату в российские банки, где валюта обменивается на рубли.

РИА «Новости»

Однако здесь возникает большой вопрос, ответить на который несложно. В чем разница между ограниченной эмиссией рубля и продажей ресурсов Западу? Разница только в том, что в этом случае ресурсы остаются в России, а Запад их не получает.

России не нужна иностранная валюта, потому что она все равно имеет торговый профицит без всякого экспорта на Запад. Оставшиеся в распоряжении золото-валютные резервы достаточны для компенсации любых колебаний даже в случае увеличения объемов импорта. Так что на данный момент только правила МВФ не дают России повысить уровень монетизации своей экономики, в которой много лет хронически не хватает денег.

Россия уже решила избавиться от зависимости от американского доллара, так что, может, не стоит придерживаться установленных США правил? России не нужны доллары и евро как «бумажки» или «цифры на экране». Ей нужны товары, услуги и технологии, которые можно купить на доллары, евро или другую валюту.

Разумеется, даже при независимой эмиссии рубля доходы от экспорта можно использовать для инвестиций за пределами страны. Однако в нынешних обстоятельствах такие инвестиции не выглядят очень разумными. Запад оказывает отчаянное и непрерывное давление на страны третьего мира, вынуждая их прекратить сотрудничество с Москвой, и только самые сильные из этих стран обладают достаточной смелостью, чтобы противостоять давлению.

На российской земле есть все необходимые стране ресурсы, которые могут прокормить в четыре раза больше людей. На полное восстановление промышленности может уйти некоторое время, но результат будет того стоить. Главной потерей станет снижение доходов акционеров и директоров российских и иностранных нефтегазовых компаний. Россия не погибнет в любом случае, а вот о тех, кто отказывается от ее поставок, этого сказать нельзя.

Разумеется, вопрос поставок энергоресурсов намного сложнее и экономические факторы — не единственные, которые имеют значение.

В рациональном мире энергетическая сделка между двумя сторонами означала бы, что эти стороны будут стремиться поддерживать максимально дружественные отношения и избегать любых действий друг против друга. Если покупатель сильно зависит от поставок, ему не стоит нападать на продавца.

РИА «Новости»

Но действия коллективной Европы показывают, что мы больше не живем в рациональном мире. Тогда зачем вообще это все нужно?

В заключение стоит сказать, что Запад — далеко не весь мир. Экспортировать ценные природные ресурсы в обмен на импорт потребительских товаров и технологий звучит разумнее, чем продавать эти ресурсы врагам за деньги, которые сами по себе не имеют большой реальной ценности.