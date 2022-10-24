Россия может помочь ЕС выйти из кризиса, возобновив торговлю. Но зачем ей это? | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 19:16 Россия может помочь ЕС выйти из кризиса, возобновив торговлю. Но зачем ей это? Публицист Новоселов: странам ЕС, которые захотят возобновить торговлю с РФ, будет непросто РИА "Новости"

Читать 360tv в

Есть ли шанс, что западные страны вернутся к торговле с Россией? Шанс есть всегда, но таким государствам будет непросто, считает публицист Иван Новоселов. Какие существуют варианты развития событий и нужно ли самой России возобновлять поставки в ЕС — читайте в его эксклюзивной колонке для «360».

Реклама

Далее — прямая речь.

Прежде всего не стоит забывать, что экономические санкции не односторонние. Россия тоже ввела ограничительные меры против западных государств и внесла всех участников этой экономической войны в перечень недружественных стран, на торговлю с которыми действуют ограничения.

Если какая-то страна захочет вернуться к торговле с Россией, ей придется сначала снять свои санкции, а потом договариваться с Москвой об исключении из списка недружественных.

Сегодня такой сценарий выглядит маловероятным и подразумевает, что эта гипотетическая страна будет вынуждена пойти против общей политики западного блока. Когда украинский кризис завершится, шансы на это станут выше. Но очень многое будет зависеть от США и их собственного желания сохранять антироссийские санкции.

РИА "Новости"

Объем торговли между Россией и США всегда был относительно невысок. Россия даже не входит в двадцатку крупнейших торговых партнеров Штатов. Главным торговым партнером России долгое время был ЕС, а Китай занимал твердое второе место, а если говорить об отдельных странах, то у Китая конкурентов нет.

В 2021 году основными торговыми партнерами России были Китай (17,9%), Германия (7,3%) и Нидерланды (5,9%). Однако если смотреть на статистику, Россия для них не так важна. Ее доля в китайском экспорте составляет всего 2,1%, в то время как США так же важны для Китая, как Китай для России (17,1% китайского экспорта идет в Соединенные Штаты). Для ФРГ и Нидерландов экспорт в Россию также не имеет большого значения, она даже не входит в десятку их основных торговых партнеров.

Так что если смотреть на статистику, можно подумать, что у стран Запада нет никаких стимулов возвращаться к торговле с Россией. Однако статистика — одно, а реальность — нечто совсем другое. Глядя на статистику, нельзя было даже предположить, насколько разрушительным будет воздействие антироссийских санкций на экономики стран Европы.

Почему же это воздействие было таким заметным? Потому что импортно-экспортные потоки далеко не так просты, как показывает статистика, и у России были сильные экономические связи с Европой и взаимная зависимость. Причем, как оказалось, ЕС зависел от России значительно сильнее, чем Россия от Европы.

Статистика внешней торговли не учитывает дочерние предприятия иностранных компаний, которые работали в России и продолжают свою работу и сейчас, ведь эти иностранные компании при всем желании не могли забрать с собой свои заводы, склады, магазины и налаженные логистические цепочки.

Статистика внешней торговли не учитывает зависимость европейской промышленности от дешевой российской энергии, которая была важнейшим фактором, позволявшим им успешно конкурировать на рынке.

Прекращение поставок дешевой энергии повлекло за собой увеличение стоимости производства и вызвало цепную реакцию, которая еще идет и главные последствия которой еще не проявились в полной мере.

Хотя Европа и может закупать энергоресурсы в других местах, это уже не важно. Дело в том, что эти энергоресурсы дорогие. Рост стоимости энергоресурсов ведет к подорожанию производства, это проявляется в форме инфляции, обесценивания валюты и еще большего роста стоимости энергоресурсов. Промышленность теряет конкурентоспособность и вынуждена снижать объемы производства. В результате исчезают рабочие места и растет безработица, что создает дополнительную нагрузку на государственный бюджет.

Европа была богатой, потому что ее считали богатой. Сейчас она столкнулась с реальными проблемами и ее воспринимают иначе, и неизвестно, как и когда закончится нынешний кризис. Разумеется, выход есть.

РИА "Новости"

Самым простым выходом было бы просто снова начать закупать в России недорогие энергоресурсы. Это не приведет к немедленному прекращению кризиса, но не даст ему разрастись и улучшит ситуацию в среднесрочной перспективе. Однако такие действия повлекут за собой серьезные политические последствия.

Несмотря на все красивые слова, страны Европы не являются по-настоящему независимыми. Они зависят друг от друга, и разрыв этих связей может принести еще больший ущерб, который перекроет все потенциальные выгоды от торговли с Россией.

Что это значит? Это значит, что только самые сильные и богатые страны Европы могут бросить вызов существующему порядку и такое решение повлечет за собой большие изменения в самом ЕС и, возможно, в его отношениях с Соединенными Штатами Америки.

Случится ли это? Не сейчас. Нынешние европейские элиты практически поголовно придерживаются проамериканских взглядов и воздерживаются даже от высказывания «особого мнения». Однако европейцы кричат на всех углах о своей демократии. И если она действительно у них есть, то в следующих избирательных циклах мы можем увидеть приход к власти совсем других политических сил, которых благо народа беспокоит больше, чем абстрактные вещи.

Есть и еще один нюанс. Конечно, Россия может пойти навстречу странам, желающим возобновить торговлю. Но зачем России поставлять дешевые энергоресурсы для поддержки европейской промышленности вместо того, чтобы использовать их для развития собственной?