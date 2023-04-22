Мир 22 апреля 2023, 12:29 Россия, Китай и КНДР создали угрожающий США «треугольник смерти» — СМИ InsideOver: Россия, Китай и КНДР создали угрожающий США тихоокеанский «треугольник смерти» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти России, Китая и Северной Кореи создали в Тихом океане «треугольник смерти», угрожающий национальной безопасности США, написал обозреватель Федерико Джулиани в статье для издания InsideOver. По его словам, проводимые военными трех стран учения заставили администрацию американского лидера Джо Байдена пересмотреть свои оперативные планы.

Специалист заявил, что ситуация в регионе накаляется, что не может остаться незамеченным американскими властями.

Реклама

«Если мы взглянем на любую географическую карту, мы легко обнаружим треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — подчеркнул Джулиани.

Журналист добавил, что российские и северокорейские военные «с удовольствием» усиливают давление на Штаты. Из-за этого им приходится следить и за украинским кризисом, и за деятельностью в азиатском регионе.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о проведении внеплановой проверки боевой готовности Тихоокеанского флота России. Министр рассказал, что в рамках мероприятия подняли весь состав ТОФ, напомнили «Известия». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал проверку обычной практикой и добавил, что глава государства не будет принимать участие в проверке боеспособности. Представитель Кремля подчеркнул, что маневры не связаны с возможным расширением НАТО на восток, сообщило издание Nation News.

Взаимоотношения России и Китая вызвали обеспокоенность в США. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что никто не имеет права вмешиваться в двустороннее партнерство стран.