Эксклюзив 22 декабря 2022, 19:57 (обновлено: 22 декабря 2022, 21:11) Комплексное партнерство и координация действий. Россия и Китай сделали долгосрочный стратегический выбор Публицист Новоселов: отношения России с КНР достигли высочайшего уровня Дмитрий Медведев в Китае / РИА «Новости»

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Пока президент Украины Владимир Зеленский ездил в США клянчить очередные транши помощи, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил с государственным визитом Китай. Подробнее об этом публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Западные СМИ осветили поездку Дмитрия Медведева далеко не так широко, как визит Зеленского в США, однако встреча председателя «Единой России» с китайским лидером Си Цзиньпином намного важнее очередного спектакля, который украинский лидер устроил в Вашингтоне.

Экс-президент России встретился с председателем КНР в государственной резиденции в Пекине. Стороны обсудили стратегическое партнерство Москвы и Пекина во всех секторах экономики и промышленности, а также сотрудничество между «Единой Россией» и Коммунистической партией Китая.

По словам Си Цзиньпина, за последние 10 лет китайско-российские отношения выстояли в условиях серьезных изменений международной обстановки и продолжали стабильно развиваться.

Комплексное стратегическое партнерство и координация действий в новой эпохе — долгосрочный стратегический выбор Китая и России, основанный на национальных реалиях двух стран.

«Давние институциональные связи между КПК и „Единой Россией“ позволили создать уникальный канал двусторонних отношений и платформу роста обоюдного политического доверия между Россией и Китаем, взаимовыгодного сотрудничества и координации стратегических действий, а также дальнейшего развития стабильных и долгосрочных связей между Россией и Китаем в новую эпоху», — добавил китайский лидер.

История сотрудничества правящих партий Китая и России насчитывает более 20 лет. Оно началось еще при предшественнике Си и стало заметно интенсивнее после его прихода к власти и разворота России на Восток после событий 2014 года.

Выступая по итогам встречи, Си Цзиньпин еще раз подчеркнул нейтральную позицию Пекина в украинском кризисе и призвал стороны к миру и переговорам. Он выразил надежду, что стороны проявят рациональность и сдержанность и начнут комплексный диалог по решению проблем безопасности политическими средствами.

В ответ Дмитрий Медведев напомнил, что украинский кризис начался не без причины, назвав его «очень сложным». Он добавил, что Россия готова разрешать проблемы посредством мирных переговоров. Это заметно контрастирует с безумными заявлениями Зеленского, требующего в качестве предварительного условия для разговора полностью вывести российские войска с территории бывшей УССР, включая Крым.

Некоторые онлайн-источники подметили, что визит Медведева совпал с прибытием из России в Китай нескольких тяжелых грузовых самолетов. Хотя непубличная часть переговоров еще долго останется засекреченной, не секрет, что после XX съезда КПК Китай начал интенсивнее развивать экономические связи и торговлю с Россией.

В декабре Си Цзиньпин приказал чиновникам продолжать укрепление экономических связей с Москвой, наращивать импорт в КНР российских нефти, газа и сельскохозяйственной продукции, развивать совместные энергетические проекты в Арктике и содействовать китайским инвестициям в российские инфраструктурные проекты, включая железные дороги и порты.

Отношения с Китаем достигли высочайшего уровня за всю современную историю России. Хотя китайская сторона продолжает публично призывать к деэскалации, она не отказывается от экономической и моральной поддержки Москвы в ее беспрецедентной борьбе с коллективным Западом.