Эксклюзив 24 октября 2022, 16:21 (обновлено: 24 октября 2022, 17:50) Россия дала — Россия взяла. Объясняем, почему Украина никогда не зарабатывала на свою индустриализацию и энергетику Публицист Миронова: Украина никогда не зарабатывала на свою индустриализацию и энергетику РИА "Новости"

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Когда-то Леонид Кучма признался в эфире российского телеканала — власти новой Украины намеренно врали о том, что республика при СССР была «донором». Однако вскоре Киев об этом забыл и вновь стал сочинять сказки, будто бы Украинская Советская Социалистическая Республика своим зерном оплачивала индустриализацию всего Союза. В реальности ее вклад не только в экспорт, но и в ВВП общей советской экономики был очень скромным. Об этом публицист Анастасия Миронова рассказала в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

«Украине нужнее»

В 1974 году в РСФСР началась активная фаза строительства Калининской АЭС. Спустя два года его остановили, потому что на XXV съезде КПСС руководство Украинской ССР потребовало ускоренно ввести в эксплуатацию Южно-Украинскую, а также Воронежскую АЭС, которая должна была питать в основном Украину.

При Хрущеве и Брежневе многие вопросы, в том числе создание энергоструктуры, решались в пользу Украины и в обход интересов других республик. «У Украины ничего нет» — исходя из этой данности советская власть размещала в республике промышленные объекты. Понимаете? Ничего не было, а потом появилось.

Пока РСФСР ходила в калошах, Украину отстраивали. Там построили четыре АЭС, 15 ТЭС, 11 ГЭС. За постсоветское время Украина сама построила лишь одну мощную электростанцию — Днестровскую ГЭС-2 на 40,8 мегаватта. Все остальное ей дала советская власть. И с этим утверждением большие проблемы: в Киеве решительно никто не понимает, что за ним скрывается. Не удивлюсь, если большинство украинцев считают, что энергосистему им дал Бог. Просто Бог.

И это утверждение гораздо честнее официальной позиции Киева, который лжет своему населению, будто развитую промышленность и энергетику Украина получила взамен неких благ, которые Москва из нее выкачивала. Обычно украинцам говорят, будто ненька оплатила свою инфраструктуру зерном. Сейчас в украинских школах детям рассказывают, что вообще вся сталинская индустриализация проводилась на валютную выручку от экспорта украинской пшеницы. Пора этот миф развенчать.

Украина не оплачивала свою индустриализацию просто потому, что ей было нечем. Даже к 1988 году эта республика, уже имея тяжмаш, угольную и металлургическую промышленность, атомную энергетику, была дотационным регионом: вот данные по разнице производства и потребления в 1990 году. Украина ела больше, чем поставляла.

Сколько было того зерна?

Но мы про зерно. Вся идеология независимой Украины строится вот уже 30 лет на тезисе о том, что ее зерном оплачивали промышленный рывок СССР, что Украина всех нас кормила, и потому заслуживала все самое лучше.

Еще приплетают сюда голодомор: сегодня официальный Киев на полном серьезе утверждает, будто сталинская первая пятилетка индустриализации была целиком построена на украинском зерне, итогом чего якобы стал голодомор.

РИА "Новости"

Обратимся к источникам. Вот здесь опубликовано издание «Внешняя торговля СССР за 20 лет 1918-1937. Статистический справочник. М. 1939. (составители С. Н. Бакулин и Д. Д. Мишустин)». Там есть подробнейшие данные по всему советскому экспорту эпохи индустриализации.

Из него мы с удивлением узнаем, что к 1932 году доля сельского хозяйства в экспорте составляла 31,9%, причем включала в себя доходы от продажи племенного скота, мяса, масла и удобрений — то и другое производилось преимущественно в РСФСР. К 1936-му доля сельхозпродукции в экспорте составила 20,4%. Это включая бобовые, масла, хлопок, кишки, икру, консервы, глицерин (СССР производил его много) и хвосты хорьков.

Доля собственно зерна в экспорте в интересующие украинскую пропаганду годы составляла:

— 1928–1929 годы — около 0%;

— 1934-й и 1936-й — 2 и 3%;

— 1932, 1933 годы — до 6,3%.

Причем под зерном имелась в виду не только пшеница и рожь, но овес, ячмень, просо, которые на Украине почти не сеяли.

РИА "Новости"

Доходы СССР от всего зернового экспорта за девять лет так называемого голодомора, когда якобы у ридной неньки Украины отбирали зерно и на вырученную валюту строили заводы, составил в пересчете на наши деньги чуть больше 35 миллиардов долларов — это меньше месячных доходов современной России от продажи лишь нефти и газа.

Украина не оплачивала свою индустриализацию в тридцатые и не оплачивала ее после. Возьмем 1940 год: доля зерна в экспортной выручке остается примерно такой же, при этом Украина выращивает 26,4 миллиона тонн зерна, а Россия — 55,6 миллиона тонн. Далее,1970 год: Россия дала 113,5 миллиона тонн, Украина — 36,4 миллиона тонн. Для сравнения: в том же году Казахстан поставил 22,2 миллиона тонн зерновых, а от СССР за все время получил лишь одну маломощную АЭС в Актау, которая быстро закрылась.

Тридцать электростанций в обмен на сахарную свеклу

Углем Украина тоже расходы на саму себя не оплачивала: на пике работы ее советских шахт, в 1988 году, стране поставлялось около 25% всего угля. Она производила много чугуна, стали, ценных сплавов, однако засчитывать их в безусловный вклад Украины нечестно: если уголь у нее был изначально, а оборудование шахт обходилось дешево, то металлургические комбинаты ей строили опять же за счет союзных вливаний, которые Украина не отбивала.

РИА "Новости"

Может быть, Украина зарабатывала на свои заводы и АЭС выращиванием подсолнечника? Тоже нет. В 1940 году она производила растительного масла в три с лишним раза меньше, чем РСФСР: 158,7 тысячи тонн против 421 тысячи тонн. К 1990-му Украина довела свой вклад в производство подсолнечного масла до 32,8%. Для сравнения: маленький Узбекистан поставил тогда 15% всего советского масла, а также обеспечивал весомую долю экспортных доходов за счет хлопка, однако никаких АЭС взамен не получил.

Единственное, в чем Украина была в те годы настоящим лидером, — это производство сахарной свеклы: в 1940 году она дала 13 миллионов тонн сахарной свеклы против 3,2 миллиона тонн у РСФСР. Что касается сахара, то к 1988 году Украина стала лидером по его производству: произвела 5,3 миллиона тонн против 2,9 миллиона тонн в РСФСР. И все равно почти треть съедаемого сахара СССР импортировал, то есть производство было скромным, на четыре атомные электростанции не тянуло.

Кто платил за индустриализацию Украины

Начиная с эпохи индустриализации и до нефтегазового бума основную экспортную выручку в золоте и валюте СССР составляли меха, металлы, драгоценные камни, древесина и пшеница, которую при Иосифе Сталине выращивали в Поволжье.

Индустриализацию Украины обеспечивали в первую очередь русский лес и металлы, машиностроение, затем — якутские алмазы и бурятские рудники, далее — кубанское, мордовское, татарское и казахское зерно, узбекский хлопок.

В целом экспорт вплоть до начала семидесятых давал СССР очень небольшую выручку, доля в нем продовольствия к концу восьмидесятых сократилась до 1,6%. Украина вкладывалась в экономику СССР в основном за счет производства металлов, угля, атомной энергетики и машиностроения, однако все это было для нее построено с нуля и за счет центральных бюджетных вливаний. Сама Украина никогда не была в состоянии оплатить собственные АЭС, ГРЭС, металлургические и машиностроительные заводы.

Так что если Киев впрямь считает, что энергетику им послал Бог, то справедливо будет сказать: как он им ее дал, так и взял.