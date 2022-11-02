Возобновит ли Россия торговлю с Западом. Плюсы и минусы | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 17:29 Россия больше не считает торговлю с Западом «пряником». Сотрудничество обернулось «отравленным яблоком» Публицист Новоселов назвал торговлю с Западом отравленным яблоком для России Unsplash

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Может ли Запад использовать возобновление торговли как «пряник», чтобы убедить Россию согласиться на перемирие? Или же «пряник» на самом деле лежит в другом кармане? На этот вопрос публицист Иван Новоселов ответил в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Весьма вероятно, что лидеры западных стран действительно так считают и рассматривают возобновление торговли как преимущество. Пожалуй, они могли бы использовать его как аргумент в переговорах с Россией, однако они не смогут задействовать этот «пряник», чтобы заставить Россию принимать какие-либо ультиматумы.

Вне зависимости от других предложений, для успешных переговоров необходимо устранить все причины для обеспокоенности Москвы и разработать устраивающее ее решение для каждой из объявленных целей спецоперации на Украине.

Сейчас, когда пыль осела, россияне больше не считают торговлю с Западом «пряником», а многие рассматривают ее как «отравленное яблоко» и считают, что эта торговля нанесла огромный ущерб российской промышленности. Возобновление торговли выглядит простым способом улучшить состояние российской экономики и стимулировать ее рост, но простой способ — не всегда лучший

Если посмотреть на последствия разрыва торговых связей между Россией и Западом, можно сказать, что это Россия может использовать возобновление торговли как «пряник», чтобы посадить Запад за стол переговоров, если российская сторона этого захочет.

Россия столкнулась с рядом проблем из-за ввода санкций и разрушения сложившихся цепочек поставок, но сейчас какие-либо серьезные проблемы в российской экономике не наблюдаются. Инфляция стабилизировалась после всплеска в начале года, дефицита каких-либо товаров первой необходимости нет.

РИА "Новости"

Страна пережила самый опасный период кризиса и разрыв экономических связей с западными государствами без существенных потерь. Худшее позади, и с каждым месяцем ситуация становится все лучше и лучше. Программы импортозамещения и параллельного импорта показывают отличные результаты. Чем больше проходит времени, тем ниже становится потребность России в западных товарах.

Что касается Европы и Соединенных Штатов, то в этом случае их нельзя считать единым целым. Разрыв торговых отношений с Москвой не принес никаких серьезных проблем американцам, а напротив, открыл для них новые рынки. С ЕС все обстоит иначе.

Над США все еще нависает угроза экономического кризиса и рецессии, но она связана с экономической политикой действующего президента, а не с событиями в Восточном полушарии. Чем дольше сохраняется такое положение дел, тем больше американцев требуют от государства сосредоточиться на решении внутренних проблем, а не тратить деньги впустую на другом конце мира

Что касается Европы, то ее экономика была гораздо теснее связана с российской, и разрыв экономических связей принес серьезные проблемы, многие из которых еще не успели проявиться. Оказалось, хотя в денежном выражении объем торговли с Россией был не таким и большим, именно импорт российских энергоресурсов заставлял вращаться колесики европейской экономики.

Без российских поставок европейская промышленность столкнулась с проблемами, причем не с краткосрочными, которые можно решить экстренными мерами, а с системным кризисом, способным привести к полному краху.

РИА "Новости"

Пока что Европа тратит деньги не считая, чтобы ее экономика продолжала функционировать. Этот подход основан на экстренных мерах и может дать временные результаты, если не произойдет нового кризиса. Однако бесконечно заливать деньгами проблему не получится: это разрушит конкурентоспособность европейской промышленности и экономики. В отличие от России, Европа не самодостаточна в плане энергоресурсов.

Итак, Запад может предложить России модные бренды и красивые побрякушки, а в ответ мы можем предложить ему энергию, без которой не получится сделать эти побрякушки. Стоит задуматься о том, у кого именно в кармане лежит «пряник».