Эксклюзив 04 апреля 2024, 13:09 Настало время реформ. Почему роспуск НАТО станет лучшим подарком к юбилею блока Политолог Михайлов: НАТО полностью себя дискредитировал РИА «Новости»

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НАТО полностью дискредитировал себя как организацию, поэтому его роспуск станет лучшим подарком миру к юбилею блока. Таким мнением в беседе с «360» поделился политолог Евгений Михайлов.

История НАТО

Североатлантический альянс создали в качестве противовеса Советскому Союзу и Варшавскому договору в 1949 году. Главной задачей НАТО называли «сдерживание» СССР.

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Однако Советского Союза не стало, а НАТО продолжил свое расширение в угоду политическим амбициям Соединенных Штатов.

«Но, на самом деле, [альянс] расширялся без развития собственной инфраструктуры, как военной, так и прочего. Было просто понимание, что за НАТО стоят Соединенные Штаты, и поэтому НАТО себя чувствовал весьма хорошо. <…> Вообще неудивительно, что некоторые эксперты США и Канады заявили о лучшем подарке НАТО к ее юбилею как роспуск», — отметил Михайлов.

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Почему НАТО нужно распустить

Россия всегда говорила, что не является врагом альянса, и ему не нужно так расширяться. Однако НАТО почувствовал еще большую силу и решил, что может диктовать условия совместно с США. Но украинские события показали полную недееспособность блока.

«В том числе на фоне поддержки Украины [НАТО] показал неспособность этого блока как-то подавить возросшее влияние и умение российских войск на мировой арене. В Соединенных Штатах Америки задумались, конечно, о роспуске НАТО на фоне того, что многие члены НАТО говорят о некой самостоятельности и о том, что НАТО себя дискредитировал», — подчеркнул политолог.

Уже появились европейские лидеры, которые фактически готовы выйти из НАТО. Поэтому в США задумались либо о переформатировании блока, либо о создании нечто нового на основании новых «гиен» Соединенных Штатов — это Польша и страны Балтии.

Кроме того, европейские страны не хотят увеличивать взнос в НАТО. Поэтому выводы западных экспертов о необходимости роспуска НАТО вполне обоснованы.

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Сколько просуществует НАТО

«Настало время реформ, в принципе, международного сообщества. И я не удивлюсь, что НАТО осталось всего год-два, а то и меньше», — считает Михайлов.

Все зависит от России и ее успехов в зоне специальной операции, подчеркнул эксперт.

«Каждая наша победа — это дискредитация блока. Мы фактически в одиночку побеждаем ранее мощнейший военный блок, который использует в качестве прокси украинские ВСУ и украинский режим», — заключил политолог.

Эксперты из США и Канады заявили, что лучшим подарком миру к 75-летнему юбилею НАТО станет роспуск организации. Агрессия альянса приводит к «зверским потерям жизней», нарушениям законов и человеческих прав.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко ранее заявил об отсутствии объективных причин для сохранения Североатлантического альянса в 90-е годы. Дипломат напомнил о прекращении Варшавского договора, который был одним из главных предлогов развития НАТО.