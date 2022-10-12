Британская разведка готовила план подрыва Крымского моста: версии | 360°

Важное 12 октября 2022, 02:03 Поделиться Telegram

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Viber Британию заподозрили в причастности к подрыву Крымского моста. Но ее роль в теракте могли преувеличить Политолог Станкевич усомнился в участии британской разведки в подрыве Крымского моста РИА «Новости»

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Разведка Великобритании подготовила планы по уничтожению Крымского моста еще в апреле этого года. Об этом свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении авторов американского портала The Grayzone документы и переписка непосредственных участников событий. Несмотря на тесные контакты британских и украинских спецслужб, произошедший на Крымском мосту теракт не сильно похож на готовую разработку. Однако само появление таких материалов требует тщательной проверки, а в случае подтверждения их подлинности Россия вполне может потребовать объяснений от британской стороны. Но подобные переговоры никогда не выйдут на поверхность.

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Планы терактов

Заказ на создание планов уничтожения Крымского моста разместил полковник службы британской разведки MI5 и высокопоставленный советник НАТО Крис Доннелли. К работе он привлек ветерана британской армии Хью Уорда, который предложил два варианта уничтожения переправы.

В отправленном заказчику электронном письме Уорд попросил тщательно «защитить этот документ», так как подготовленные им планы очень серьезные.

В качестве первой идеи ветеран предложил атаковать крылатыми ракетами бетонные опоры, на которых стоит арка моста. По его мнению, это разрушит всю конструкцию и прекратит связь Крыма с материковой частью России.

РИА «Новости»

Во второй концепции предполагали задействовать водолазов или подводные беспилотники со специальными минами, которые должны были уничтожить пилоны, поддерживающие пролет моста.

Уорд указал на специальную «самую слабую часть» конструкции, подрыв которой, по его мнению, мог обрушить всю переправу.

Авторы связались с Уордом, чтобы получить его комментарий по оказавшимся в распоряжении документам. Он не стал отрицать, но и не подтвердил, что занимался разработкой плана. Уорд пояснил, что сначала ему нужно поговорить с Донелли.

По данным следствия, за терактом на Крымском мосту стояли спецслужбы Украины. Авторы The Grayzone утверждают, что они вполне могли получить разработки Уорда.

Заказчик плана — Донелли — переслал документы бывшему министру обороны Литвы Аудрусу Буткявичюсу, который тесно связан с Украиной.

Wikimedia

Он является совладельцем компании ,через которую ВСУ получали оружие из Болгарии и третьих стран для конфликта в Донбассе. В 2016 году бывший министр был сопровождающим группы сотрудников украинской разведки во время их визита в Лондон. Связи со спецслужбами у него были.

Еще во время отправки письма, Уорд в переписке спрашивал у Донелли о возможных ответных мерах со стороны России. При этом его не интересовал путь проведения операции без человеческих жертв. Донелли в ответ назвал план «очень впечатляющими», но на вопросы никак не ответил. По мнению авторов The Grayzone, полное разрушение Крымского моста вполне могло бы привести к серьезному обострению, которое грозило перерасти в третью мировую войну.

Заблаговременная подготовка

Спецслужбы всегда заблаговременно готовят подобные планы, однако обычно они находятся в резерве. Их достают, только когда действительно хотят применить, но перед этим проводят тщательную подготовку непосредственных исполнителей. Об этом «360» заявил независимый аналитик и политолог Сергей Станкевич.

«Проведение подобных акций требует долгой подготовки, тренировки на специально созданных макетах, отработки деталей, в том числе информационное прикрытие уже после того, как все произошло», — пояснил специалист.

Он отметил, что таких заготовок очень много: далеко не все они пошли в дело. Но сколько их вообще существует, сказать очень сложно.

РИА «Новости»

Станкевич подчеркнул, что Великобритания вряд ли согласилась сама пойти на реализацию подобного плана. Она вполне могла выступить в роли консультанта.

Но реальный теракт, который произошел на Крымском мосту, с опубликованными документами не имеет ничего общего.

«Исполнитель здесь понятен, уровень организации диверсионной акции такой, что никакого серьезного, постороннего вмешательства не требует. Единственное, что по этому теракту важно выяснить, это каким образом здесь могли участвовать граждане Болгарии или лица, действовавшие с территории Болгарии. Такого рода заявления звучали от следственной группы», — подчеркнул эксперт.

РИА «Новости»

По словам аналитика, Великобритания и США уже давно вышли за рамки того, что можно назвать военной помощью Украине. Хотя прямого участия в боевых действиях представители западных стран не ведут, они помогают в планировании и координации, что вполне делает их непосредственными участниками противостояния. Поэтому, если подлинность документов подтвердится, то России придется сделать ответный шаг.

«Здесь должны быть непубличные контакты между политическими лидерами и оборонными ведомствами. Второе даже важнее, потому что на политическом уровне сейчас общаться с Великобританией бессмысленно. А вот с военными ведомствами, с разведкой, общаться можно. Нужно объяснить им, в какой момент начнется активное противодействие таким агрессивным шагам», — заявил Станкевич.

Он пояснил, что профессионалы могут на своем внутреннем языке все объяснить друг другу так, чтобы никаких неясностей между ними не осталось.

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