Мир 18 августа 2023, 15:02 Рокировка перед выборами. Главным плательщиком Украины назначат Евросоюз Политолог Маркелов заявил, что США будут действовать попеременно на Украине и в Тайване Викимедиа

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Политики США уже не так единодушны в вопросах помощи Украине. На носу у них выборы президента, потому электорат нужно умаслить, показав внимание к внутренним американским проблемам. Теперь расплачиваться с украинцами будет Евросоюз. Впрочем, современную военную технику ВСУ все равно не получат — слишком велика вероятность, что она попадет в руки к российским военным.

Помогать Украине хотят не все конгрессмены США

Президент США Джо Байден предложил конгрессу выделить более 20 миллиардов долларов на новый пакет военной помощи ВСУ. Ранее глава Соединенных Штатов уже просил заложить в промежуточный бюджет первого квартала 2024 года 24 миллиарда долларов на «Украину и международные нужды».

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Однако часть конгрессменов выступили против предложения президента, указав на более чем скромные результаты украинского контрнаступления. Также был обнародован прогноз американской разведки, в котором сказано, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя.

Часть политиков Демократической и Республиканской партий упрекнули американское правительство в том, что оно не направило на Украину более мощное оружие. При этом власти США одобрили передачу ВСУ истребителей F-16 от Дании и Нидерландов.

Место США займет Евросоюз

Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов напомнил «360», что сейчас в США набирает обороты президентская избирательная кампания. Выборы не за горами, а опросы американцев показывают, что более 50% жителей страны не согласны с поддержкой Украины.

Кроме того, на сокращении помощи настаивают республиканцы, да и часть демократов готова пойти «поперек Байдена», отметил политолог. Однако полностью остановить процесс не получится, недаром американский президент старается выбить миллиарды на будущее.

Поддержка будет. Но уже не настолько оголтелая, когда плевали на избирателя США, стремясь создать напряжение и показать силу вооружения, влияния на мир, на Евросоюз и так далее. Сейчас американская поддержка зафиксируется, будет более спокойная и менее поддерживаемая пропагандой. Сергей Маркелов

Политолог подчеркнул, что американскому избирателю все равно, в какой точке мира находится армия США, что происходит на Украине, — в своих бы проблемах разобраться. Поэтому даже сдержанная поддержка ВСУ будет менее публичной. Зато от ЕС потребуют отдать долги украинскому конфликту «за себя и за того парня».

«Опять Евросоюз выйдет на первый план, опять начнут втихую выгребать остатки ржавой техники из Испании или Швейцарии», — добавил Маркелов.

По словам политолога, американские конгрессмены, пусть и не без капризов, почти наверняка поддержат выделение Украине очередных миллиардов из бюджета начала будущего года. Однако когда именно эти деньги передадут — большой вопрос.

«Может быть, это размажется до 2030 года. К тому уже неизвестно, будет ли это точно 24 миллиарда долларов. Я думаю, уменьшат до 16-18 миллиардов ради американской публики. То есть надолго, маленькими порциями и достаточно уменьшенным объемом», — уточнил Маркелов.

Современное оружие Украине не дадут

Разведка США показала верную картину, отметил политолог. Украина действительно не может показать своим спонсорам какие-то реальные достижения на фронте. Мало того, все больше западных СМИ показывают фото и видео с разбитыми немецкими танками, французскими гаубицами. При этом украинцы продолжают клянчить оружие.

Какие-то пиковые технологические разработки, вроде уникальной защиты танков, Украина не получит от слова «совсем». Главная причина в том, что американцы и Евросоюз понимают: на поле боя все это уничтожат, Ростех это все на части разберет и, по сути, мы приобретем новые технологии. Сергей Маркелов

Политолог напомнил, что именно таким образом Иран стал мировым лидером в производстве беспилотников: он получил эти технологи после вторжения американцев. Сейчас происходит примерно то же, и появление высокотехнологичной техники только усиливает Россию.

«Кроме того, Украине еще нужно научиться пользоваться этими гипертехнологиями. Поэтому ничего нового Запад давать не будет. Только хорошую, уверенную технику без изысков и новейших технологических разработок», — отметил Маркелов.

Маятник между Тайванем и Украиной

Провал контрнаступления ВСУ не заставит Соединенные Штаты полностью переключиться на Тайвань, отметил политолог. Американцам придется играть на двух досках одновременно: с Россией через украинский конфликт и с Китаем через тайваньский.

«Американцы бросают вызов двум главным державам, которые управляют геополитикой на земном шаре. Периодически приоритет будет у России, но более свеженькая история, конечно, будет больше заманивать. Ведь США понимают, что часики тикают и каждый день они проигрывают китайцам», — отметил Маркелов.

Он добавил, что Китай, вместе с Россией и Индией спокойно укрепляет влияние в Африке и рано или поздно придет в ключевые страны Латинской Америки. Поэтому США будут работать в режиме маятника: то обострение ситуации на Тайване, то повышенное внимание к украинским делам, заключил политолог.