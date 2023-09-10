Мир 10 сентября 2023, 20:40 Риск повторения терактов 2015 года увидели во Франции Глава МВД Франции Дарманен заявил о высокой угрозе терактов в стране Pxhere

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Уход американских и французских войск из Афганистана и африканского региона Сахель повышает риск террористической угрозы для Франции. С таким заявлением в эфире телеканала France 2 выступил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Он напомнил, что в ноябре 2015 года страна пережила один из самых страшных терактов, когда группировка исламистов напала на концертный зал «Батаклан» в Париже и другие крупные места. Жертвами стали 130 мирных жителей, более 500 получили ранения.

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Министр добавил, что долгое время считалось, что повторение событий восьмилетней давности сегодня вряд ли возможно. Но сложившаяся ситуация в мире свидетельствует о росте рисков.

«Мы перестраховываемся против возможной прогнозируемой угрозы, которая вновь возникает, поскольку по целому ряду причин американцы, французы снизили присутствие в Сахеле, Леванте, Афганистане», ― заявил Дарманен.

По данным СМИ, за теракты в Париже в 2015 году взяла на себя ответственность группировка «Исламское государство»*. Из-за того что в атаке на горожан принимало большое количество смертников, обвинение предъявили только 20 фигурантам.

В 2019 году полиция Франции отчиталась о предотвращении теракта в Париже, подготовленного по сценарию атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Занимавший тогда пост министра главы внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что под стражу заключили угонщика самолета, который планировал направить борт на высотные здания Парижа.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.